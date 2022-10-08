فيديو عبر الفيس بوك يكشف قيادة سائق برعونة بطريق القاهرة الإسماعيلية

ألقت أجهزة الأمن القبض على أحد الأشخاص لقيادته سيارة برعونة بأحد المحاور المرورية بطريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوى، وذلك عقب رصد تداول مقطع فيديو يتضمن ذلك .

وكانت الأجهزة الأمنية قد رصدت مقطع فيديو يتضمن قيام أحد الأشخاص بقيادة سيارة برعونة بأحد المحاور المرورية بطريق القاهرة / الإسماعيلية الصحراوى ، معرضاً حياة المواطنين للخطر.

تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد السيارة وتبين أنها ملك إحدى الشركات الكائنة بالإسماعيلية، حيازة (سائق بالشركة المشار إليها ، مقيم بالإسماعيلية) أمكن ضبطه .

وبمواجهته أقر بأنه عقب عودته للمنزل بالسيارة ، قام شقيقه بإستقلالها دون علمه وإرتكابه الواقعة .

وبإستدعاء شقيقه ومواجهته أقر بإرتكابه الواقعة على سبيل المزاح تم إتخاذ الإجراءات القانونية .