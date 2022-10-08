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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

حفر وجبال.. شاهد أوضح صورة للقمر "لونه مختلف"

القمر لونه مختلف
القمر لونه مختلف

التقطت مصورة فوتوجرافية مؤخرًا أوضح صورة للقمر على الإطلاق، حيث كشفت عن عدد لا يحصى من الحفر والجبال على متن القمر والتي يضيئها انعكاس الشمس.

شاركت مصورة فلكية تدعى «داريا كاوا ميرزا» ​​الصورة على تطبيق Reddit مع نص مرفق كتبت فيه: "واحدة من أكثر صور القمر حدة التي التقطتها من خلال تلسكوب 8 بوصات."

أظهرت الصورة القسم المضيء من القمر بتفاصيل كبيرة واضحة، كما أظهرت أن القمر ليس أبيض ورمادي بالكامل بل يحمل ألوانًا أخرى، على الرغم من أنه قد يبدو بهذه الطريقة عند رؤيته من الأرض بالعين المجردة.

الصورة تذهل المستخدمين

منذ مشاركتها، حصدت الصورة أكثر من 62000 صوت مؤيد وحوالي 1000 تعليق، كتب أحد المستخدمين "جميل، إنه حاد للغاية والألوان ممتعة حقًا.. عمل رائع"، وقالت أخرى: "هذه أفضل صورة للقمر على الإطلاق".

تقول المصورة لموقع Newsweek بأنها التقطت الصورة باستخدام تليسكوب Celestron NexStar 8SE مع كاميرا Canon EOS 1200D مثبته به.

قالت داريا كاوا ميرزا: "لقد بدأت في التقاط 360 صورة أولية ثم جمعتها في صورة واحدة لكشف اللون وزيادة حدة ووضوح السطح".

مضيفة: "ضع في اعتبارك أن هذه نسخة مقصوصة من النسخة الأصلية واحد، أنا أستخدم الفوتوشوب بشكل أساسي لدمج كل صوري في النهاية". 

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