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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمد صلاح يستعد لـ مواجهة أرسنال فى الدوري الإنجليزي .. شاهد

صدى البلد

نشر محمد صلاح ، لاعب ليفربول الإنجليزي ، صورتين له عبر حسابة الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى “ انستجرام ” . 

 

وظهر محمد صلاح فى الصور من تدريبات ليفربول استعدادا لـ مواجهة نادى أرسنال فى الدوري الإنجليزي . 

 

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قبل مواجهة أرسنال.. محمد صلاح يهنئ آرنولد بـ عيد ميلاده

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محمد صلاح يهنئ الأمة الإسلامية بمناسبة المولد النبوي الشريف

ويستعد محمد صلاح رفقة فريق ليفربول، لمواجهة أرسنال، المقرر لها الأحد المقبل، على ملعب الإمارات، ضمن منافسات مسابقة الدوري الإنجليزي.

ويدخل ليفربول بقيادة صلاح مباراة آرسنال تحت شعار لا بديل عن الفوز، لتحسين وضعه في ترتيب الدوري الإنجليزي.

ليفربول حقق فوزين 

ويمر فريق ليفربول بحالة كارثية هذا الموسم، حيث حقق فوزين فقط من أصل 7 مباريات في مسابقة الدوري الإنجليزي، بينما تعادل في 4 مواجهات، وخسر في لقاء.

ولم يحقق ليفربول الفوز في آخر مباراتين في الدوري الإنجليزي، حيث تعادل مع إيفرتون سلبيا، ومع برايتون 3-3.

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