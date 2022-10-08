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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شاهد .. أحدث ظهور لـ مي عز الدين على السوشيال ميديا

مي عز الدين
مي عز الدين

شاركت الفنانة مى عز الدين ، جمهورها بـ صورة لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “ إنستجرام ”. 

 

وتفاعل مي عز الدين معها عدد كبير من متابعيها وجاءت ابرز التعليقات كالآتى " مشاء الله - ربنا يحميكى  - قمر 

مسلسل جزيرة غمام

وكان آخر أعمال مى عز الدين مسلسل "جزيرة غمام" للفنان طارق لطفي، وفتحي عبد الوهاب، وأحمد أمين، ورياض الخولى، ومحمد جمعة، وهبة عبد الغنى، وهاجر الشرنوبى، وميار الغيطى، ودينا أحمد، وعدد آخر من الفنانين، وظهور خاص للفنان عبد العزيز مخيون ووفاء عامر، ومن تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج حسين المنباوي.

قصة “جزيرة غمام” تدور في إطار اجتماعي، حول قصة "بيت شافع"، وأبنائه الذين يتشابكون في صراعات وخلافات بين الإخوة، وتظهر مي عز الدين في جزيرة غمام بشخصية فتاة غجرية، تواجه العديد من الصعوبات في حياتها، وتعيش قصة حب مليئة بالأحداث الصعبة.

فتحي عبد الوهاب مي عز الدين انستجرام ميار الغيطي عبد العزيز مخيون طارق لطفي

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