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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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انخفاض ملحوظ .. درجات الحرارة اليوم السبت على جميع المحافظات | فيديو

درجات الحرارة المتوقعة
درجات الحرارة المتوقعة

استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، تقريرًا مفصلًا عن  درجات الحرارة  المتوقعة اليوم، السبت  8  - 10 - 2022 في القاهرة والمحافظات.

ويتوقع الخبراء أن يسود طقس  حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ومعتدل الحرارة رطب ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.

 

درجات الحرارة اليوم

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر:
 

العظمى الصغرى:

القاهرة  29 21

الإسكندرية 27  21

الإسماعيلية 29  21

الدقهلية 29  21

الغردقة 33 25

المنيا 29 19


 

درجات الحرارة درجات الحرارة المتوقعة برنامج صباح البلد طقس درجات الحرارة اليوم

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