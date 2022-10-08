أخبار الفن.. إعلامي يهاجم نانسي عجرم بسبب التوك توك .. كارن لبس تروي واقعة تعرضها للتحرش

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار المحلية والعالمية ، نستعرض أبرزها فى السطور التالية

نشر الفنان كريم الحسيني عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي الشهير “ فيسبوك ” منشورا أعرب فيه عن غضبه .

حيث قال كريم الحسيني : انا تعبت بجد .. جبت أخرى وطاقتى خلصت .. ورغم انى الحمد لله بشهادة الجميع فى عز توهجى على خشبة المسرح اليومين دول .. وفى عز توهجى كمدرب تمثيل ودوبلاج وتمثيل إذاعى سواء على مستوى الورش أو على مستوى التدريس فى الجامعه .. لكن برضه من حقى أنا أقول انى تعبت .. ومابقتش قادر اتحمل .. عارف انى فى نعمه .. لكن أنا ممثل والله ممثل .. بحب السيما والڤيديو واللعب بالشخصيات المتنوعه .. بحب السيما عشان مُخلده .. احنا لحد دلوقتي بنتفرج على افلام أ. فؤاد المهندس والريحانى ومدبولى أكتر ما بنتفرج على مسرحياتهم .

أحيا الفنان محمد حماقي حفلاً غنائياً ضخما بأحد الأماكن بمنطقة الشيخ زايد، وسط حضور جماهيري ضخم .

وحرص الفنان محمد حماقي على تقديم عدد من الأغاني التى ألهبت حماس الجمهور مثل نفسي ابقي جنبه ، حاجة مستخبية ، قلبي حبك جداً.

تحتفل اليوم السبت الفنانة شيرين عبدالوهاب بعيد ميلادها حيث تعد واحدة من أهم المطربات فى مصر والعالم العربي ، وقد حققت من خلال البوماتها الغنائية نسب توزيع واستماع عالية .

ولدت شيرين عبد الوهاب بحي القلعة بالقاهرة.، وبدأت الغناء في الأفراح وهي لاتزال في سن الثالثة عشرة.

حتى اكتشفها المنتج نصر محروس وقدمها فى ألبوم مجمع لعدد من المطربين، ثم تبعته بدويتو غنائي مع الفنان محمد محيي بعنوان بحبك بداية عام 2000.

هاجم الإعلامي محمد الغيطي الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، وذلك من خلال برنامج تقدر المذاع عبر قناة الشمس الفضائية .

وجاء هجوم محمد الغيطي على الفنانة نانسي عجرم بسبب تصويرها أغنيتها الجديدة فى توك توك، مؤكداً انه ضد ظهوره فى الأعمال الفنية حتي ولو تم تحسين مظهره كما فعلت نانسي عجرم فى الفيديو كليب

حلت الفنانة اللبنانية كارمن لبس ضيفة على شو القصة ، المذاع على إحدى القنوات اللبنانية ، وقد كشفت عن تعرضها للتحرش عدة مرات .

وقالت كارمن لبس فى تصريحات لبرنامج شو القصة : تعرضت للتحرش فى سن التاسعة من قبل أحد الجيران ، وقد سردت لوالدتي الأمر ، واخبرتني عن الطريقة الصحيحة لمواجهه الأمر .

كشف الفنان العالمي أنتوني راب عن واقعة التحرش التى تعرض لها من قبل الفنان الشهير كيفن سبيسي ، وذلك فى شهادة رسمية أمام المحكمة، فى القضية التى رفعها ضده مطالباً إياه بتعويض يصل إلى 40 مليون دولار.