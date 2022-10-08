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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

محمد الغيطي يهاجم نانسي عجرم بسبب التوك توك

نانسي عجرم
نانسي عجرم

هاجم الإعلامي محمد الغيطي الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، وذلك من خلال برنامج تقدر المذاع عبر قناة الشمس الفضائية . 

وجاء هجوم محمد الغيطي على الفنانة نانسي عجرم بسبب تصويرها أغنيتها الجديدة فى توك توك، مؤكداً انه ضد ظهوره فى الاعمال الفنية حتي ولو تم تحسين مظهره كما فعلت نانسي عجرم فى الفيديو كليب .

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بعد تصدرها تريند.. إطلالات نانسي عجرم في كليب "علشانك"

أغنية علشانك :

طرحت الفنانة نانسي عجرم، ڤيديو كليب أغنيتها “علشانك” والتي حققت نجاح كبير جداً وقت طرحها في شكل الاغنية السنيجل.

وتقول كلمات الاغنية :" على شانك ممكن أخبّط أو أزعّق أو أكسّر.. على شانك أهدّ الدنيا حبيبي بس إنت تأشّر .. على شانك آه آه آه
على شانك ممكن أعيش أسبوع ما باكلش ولا أشرب .. على شانك ممكن أسافر واتشحطط واتغرّب .. على شانك آه آه آه".

حبّك سفّاح مجرم وماسكلي سلاح .. حبّك مانجا وتفّاح حبّك مانجا وتفّاح .. قلبي ماكنش متاح خزنة ومالهاش مفتاح .. لكن لمّا لقاك إرتاح لكن لمّا لقاك إرتاح".
 

“علشانك" كلمات شادي نور، الحان بلال سرور، توزيع هاني يعقوب، استوديو: ميكستايب - هادي شرارة، ميكس وماستر: إيلي بربر.

وكانت قد أثارت الفنانة نانسى عجرم حالة من الجدل الواسع بسبب إطلالتها فى حفلها الأخير والذى اقيم فى قطر والذى رفع شعار كامل العدد. 

وحرصت نانسى عجرم على الظهور بشكل مختلف عن الحفل السابقة حيث ارتدت ثوبا أسود مطرزا ما أبرز أنوثتها و قوامها الممشوق، وأعطاها إطلالة متناغمة و متناسقة وبنطلون بتدرجات الألوان.  

وصدمت نانسى جمهورها بإطلالتها الأخيرة والتى بلغ سعرها 2500 دولار. 

وأما من الناحية الجمالية اعتمدت نانسي عجرم تسريحة شعر انسيابية مميزة حيث تركت خصلات شعرها البنية تنسدل على كتفيها، كما اعتمدت مكياج ترابي واحمر شفاة باللون البينك اللامع ما عكس جمال و رقة ملامحها الفاتنة .

 

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