ريال مدريد يتطلع لاستعادة نغمة الانتصارات أمام خيتافي في غياب بنزيما

يحل ريال مدريد ضيفا على نظيره خيتافي، اليوم، السبت، ضمن مباريات الجولة الثامنة من الدوري الإسباني “لا ليجا”.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب فرق الدوري الإسباني، برصيد 19 نقطة، بالتساوي مع المتصدر برشلونة الذي يتفوق بفارق الأهداف، بينما يأتي خيتافي في المركز الرابع عشر، برصيد 7 نقاط.

ويتطلع ريال مدريد لتحقيق الفوز، واستعادة نغمة الانتصارات مجددا بعد التعادل المخيب 1-1 أمام أوساسونا في الجولة الماضية.

وشهدت قائمة الريال مفاجأة، حيث سيغيب الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم الفريق، بعدما غاب عن مران أمس، الجمعة.

وجاءت قائمة ريال مدريد كالتالي:

حراسة المرمى: لونين، لويز لوبيز، كانيزاريس

خط الدفاع: كارفاخال، ميليتاو، ألابا، فاييخو، ناتشو، اودريوزولا، روديجر، فيرلاند ميندي

خط الوسط: كروس، مودريتش، كامافينجا، فالفيردي، لوكاس فاسكيز، تشواميني

خط الهجوم: هازارد، أسينسيو، فينيسيوس، رودريجو، ماريانو.