صحف الإمارات: تأييد عربي لحقوق لبنان في أراضيه ومياهه.. انفجار ضخم على جسر يربط روسيا بالقرم.. وتحذير خطير من البنك الدولي بشأن أزمة ديون عالمية

الكاظمي وصالح يحذران من خطورة الانسداد السياسي في العراق ويدعوان إلى الإسراع بتشكيل حكومة جديدة

فرنسا ترفض اتفاقية التنقيب عن المحروقات في المياه الليبية بين تركيا وحكومة الدبيبة

إيلون ماسك يقترح تسوية لخفض التوتر بين الولايات المتحدة والصين بشأن تايوان

اهتمت صحف الإمارات الصادرة صباح اليوم بعدد من الموضوعات والأخبار على الصعيدين الإقليمي والدولي، في مقدمتها تأكيد جامعة الدول العربية على مساندة وتأييد حقوق لبنان في أراضيه ومياهه، ووقوع انفجار ضخم على جسر كيرتش الذي يبرط بين روسيا وشبه جزيرة القرم.

في الشأن الإقليمي، أبرزت صحيفة "الإمارات اليوم" تأكيد مساعد الأمين العام لجامعة الدول العربية، السفير حسام زكي، بعد لقائه الرئيس اللبناني ميشال عون، في بعبدا أمس الجمعة، أن جامعة الدول العربية تساند وتؤيد حقوق لبنان في أراضيه ومياهه، كما دعا السياسيين اللبنانيين للمزيد من التشاور للوصول إلى تفاهمات حول استحقاق الرئاسي.

وقال زكي رداً على سؤال عن مسألة ترسيم الحدود البحرية التي تجرى عبر الوسيط الأمريكي «موقفنا واضح، ويتمثل بتأييد كامل للبنان في الاتفاق وأهدافه، وما يقوم به للحفاظ على حقوقه، وسبق أن أعلنّا ذلك سابقاً، وأؤكد عليه مجدداً الآن. فالجامعة تساند وتؤيد الحقوق اللبنانية في أراضي لبنان ومياهه، وتقف إلى جانبه في هذه المسألة».

وأوضح أن زيارته إلى بيروت «تندرج في إطار اهتمام الجامعة بالأوضاع اللبنانية، لاسيما ما يخص الاستحقاق الرئاسي ومواقف الأطراف اللبنانية منه، مع التأكيد على أهمية انتخاب رئيس جديد للجمهورية، وضرورة تعاون الجميع لتحقيق هذه الغاية».

وذكرت صحيفة "الخليج" أن البرلمان العربي ندد برفض جماعة الحوثي الإرهابية تمديد الهدنة الإنسانية وتوسعتها في اليمن، اللتين اقترحهما المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، ووافقت عليهما الحكومة اليمنية، موضحاً أن رفض الميليشيا لهذا العرض يؤكد بما لا يدع للشك رفضها لجهود السلام، وعزمها على مواصلة العمليات الإرهابية داخل اليمن وخارجه وهو ما يمثل خرقاً واضحاً لكافة المواثيق والأعراف الدولية.

وشدد البرلمان العربي على ضرورة دعم المجتمع الدولي، للجهود الرامية إلى تمديد الهدنة الإنسانية في اليمن، باعتبارها ضرورة إنسانية ملحة لتخفيف حدة الواقع الصعب الذي يعيشه الشعب اليمني، وأكد البرلمان العربى موقفه الثابت بشأن دعمه للحكومة الشرعية في الجمهورية اليمنية، ودعم الجهود التي يبذلها المجلس الرئاسي لاستعادة مؤسسات الدولة، محذراً من خطورة تداعيات الرفض الحوثي لتمديد الهدنة والذي سيؤدي لتعريض الأمن والاستقرار في المنطقة للخطر.

وقالت صحيفة "البيان" إن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أعرب عن استيائه من تأخر تشكيل حكومة جديدة في بلاده «كل هذه المدة»، مجدداً دعوة الفرقاء السياسيين إلى حل الأزمة بالحوار.

وقال الكاظمي إن «الانسداد السياسي في بلاده يجب أن يحل وينتهي لأجل العراق والعراقيين ولأجل بناء الدولة ومؤسساتها»، مؤكداً أن بلاده بحاجة إلى حكومة جديدة وموازنة عامة، وأنه من غير المقبول غيابهما كل هذه المدة.

ورأى أن الحل يكمن في العودة إلى طاولة الحوار ووضع الخلافات جانباً للخروج بحلول واقعية تنهي الأزمة السياسية الراهنة، والتي هي بالأساس أزمة ثقة لا تحل إلا بالحوار الصريح والبناء.

كما دعا الرئيس العراقي برهم صالح الكتل السياسية الى الحوار الجاد والانطلاق نحو تشكيل حكومة جديدة كاملة الصلاحيات، لإقرار الموازنة المعُطّلة وتمشيةِ أمور الناس وإدارة المرحلة المقبلة.

وقال الرئيس العراقي في كلمته خلال حضوره احتفالية المولد النبوي الشريف "لم يَعُد مقبولاً استمرارُ الوضع القائم.. تشكيل الحكومات بات يطولُ أكثر، وبنودٌ دستوريةٌ تُعطَّل أكثر، وسوءٌ في أحوال المعيشة والخدمات أكثر، ولا يمكنُ المراهنةُ على صبر العراقيين أكثر".

وبحسب موقع "24"، قالت فرنسا أمس الجمعة إنها علمت بالاتفاقية للتنقيب عن المحروقات في المياه الليبية بين تركيا وطرابلس وتعتبر أنها "لا تتوافق مع القانون الدولي للبحار".

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان إن موقف باريس من "مذكرة التفاهم، لم يتغير"،لأنها "تمس بسيادة دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي، ولا تتوافق مع القانون الدولي للبحار، ولا يمكن أن يكون لها عواقب قانونية على دول أخرى".

دوليًا، أفادت صحيفة "الاتحاد" نقلا عن وكالة الإعلام الروسية، أن النيران اشتعلت في صهريج للوقود على جسر كيرتش في شبه جزيرة القرم في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت، في حين أفادت وسائل الإعلام الأوكرانية بحدوث انفجار.

وقالت وكالة الإعلام الروسية نقلا عن مسؤول محلي إنه "وفقا للمعلومات الأولية فقد اندلعت النيران في صهريج للوقود على أحد قطاعات الجسر الواقع في شبه جزيرة القرم، ولم تلحق بالجسر أي أضرار تؤثر على الملاحة". وتم تعليق حركة المرور على الجسر. وذكرت وسائل الإعلام الأوكرانية أن انفجاراً وقع على الجسر حوالي الساعة السادسة صباحا (0300 بتوقيت جرينتش).

ونقلت "الخليج" عن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الجمعة، أن قوات كييف استعادت نحو 2500 كيلومتر مربع من الأراضي التي احتلتها روسيا منذ بدء هجومها المضاد في نهاية سبتمبر.

وقال زيلينسكي، في مداخلته اليومية التي ينشرها على مواقع التواصل الاجتماعي: «هذا الأسبوع وحده، حرر جنودنا 776 كيلومتراً مربعاً من الأراضي في شرقي بلدنا و29 بلدة ست منها في منطقة لوجانسك. وفي المجموع، تم تحرير 2434 كيلومتراً مربعاً من أراضينا و96 بلدة منذ بداية هذه العملية الهجومية».

وذكرت "البيان" أنه بعد أيام من طرح اتفاق محتمل لإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا، والذي أثار إدانة في أوكرانيا، أشار الملياردير إيلون ماسك إلى إمكانية إنهاء التوترات بين الصين وتايوان من خلال تسليم بكين بعض السيطرة على تايوان.

وقال ماسك، أغنى شخص في العالم، لصحيفة "فايننشال تايمز" في مقابلة نشرت أمس الجمعة "اقتراحي يتعلق بتحديد منطقة إدارية خاصة لتايوان وهذا أمر مستساغ بشكل معقول، وربما لن ينال رضا الجميع".

ونقلت الصحيفة عن ماسك قوله "من الممكن، وأعتقد أنه من المحتمل، في واقع الأمر، أن يكون لديهم ترتيب أكثر تساهلا من (المطبق في) هونج كونج".

ونقلت صحيفة "الرؤية" عن رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس تحذيره من أن العالم يواجه «موجة خامسة من أزمة الديون»، داعياً إلى مزيد من الدعم للدول التي تعاني صعوبات.

وقال مالباس أمام الصحفيين: «أنا قلق بشأن مستويات الديون، قلق على كل دولة على حدة». وأضاف «في عام 2022 وحده، أصبحت حوالي 44 مليار دولار من مدفوعات خدمة الدين الثنائية والخاصة مستحقة» في بعض الدول الفقيرة، أعلى من تدفق المساعدات الأجنبية التي يمكن أن تأمل بها تلك الدول.

ودعا مالباس قبل أيام من الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن، إلى «مزيد من الشفافية بشكل جذري» من الدائنين والمقترضين بشأن مستويات الديون.