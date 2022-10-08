السكك الحديدية الروسية تعلق بشكل مؤقت حركة القطارات إلى شبه جزيرة القرم

أعلنت السكك الحديدية الروسية، اليوم السبت، عن تعليق مؤقت لحركة القطارات إلى شبه جزيرة القرم، كذلك تعليق مبيعات التذاكر، على خلفية العمل الإرهابي الذي طال جسر شبه جزيرة القرم.

وقالت شركة السكك الحديدية الروسية في بيان: "جميع القطارات التي كان من المقرر إرسالها إلى شبه جزيرة القرم في المستقبل القريب، تم تعليقها مؤقتا".

وأضافت الشركة: "تم تعليق بيع تذاكر القطارات المتجهة إلى شبه جزيرة القرم. ويمكن للركاب إعادة تذاكر القطارات المؤجلة أو الملغاة دون رسوم إضافية".

وتابع البيان: "تتم معالجة مسألة الطرق البديلة لتوصيل الركاب، وقد تم إرسال قطارات الإنقاذ من محطتي كيرتش وتامان باسنجر إلى مكان الحادث".

وكانت اللجنة الوطنية الروسية لمكافحة الإرهاب قد أعلنت أن حادث جسر القرم ناجم عن تفجير شاحنة قرب قطار يسير على الجسر ما أدى إلى اشتعال النيران في عدد من صهاريج الوقود بالقطار.

وقالت لجنة مكافحة الإرهاب، في بيان: "في الساعة السادسة وسبع دقائق صباح اليوم وقع تفجير بشاحنة في الجزء الخاص بمرور السيارات من جسر القرم، مما تسبب في اشتعال 7 صهاريج وقود في قطار متجه نحو شبه جزيرة القرم".

وأضاف البيان: "حدث انهيار جزئي في قسمين من طريق السيارات بالجسر دون أن يتضرر قوس الملاحة البحرية في هذا الموقع من الجسر".

وأشار البيان إلى أنه يجري في مكان الحادث اتخاذ الإجراءات لتحديد ملابسات الانفجار وإزالة آثاره.

وقالت السلطات إن الحادث تسبب في تعليق حركة السيارات والقطارات في جسر القرم دون وقوع إصابات أو ضحايا بشرية.

من جانبه، قال رئيس برلمان القرم فلاديمير كونستانتينوف، إن جسر القرم تعرض لأضرار بسبب "المخربين الأوكرانيين".

وكتب كونستانتينوف على قناته على "تليجرام": "لا يزال المخربون الأوكرانيون قادرين على الوصول بأيديهم الملطخة بالدماء إلى جسر القرم. والآن لديهم شيء يفخرون به. طوال 23 عامًا من إدارتهم لم يتمكنوا من بناء أي شيء يستحق الاهتمام في شبه جزيرة القرم، لكنهم تمكنوا من إلحاق الضرر بالجسر الروسي".

وأضاف: "هذا هو جوهر نظام كييف والدولة الأوكرانية، الموت والدمار هو الشيء الوحيد الذي يمكنهم فعله".

في سياق متصل، قال رئيس القرم، سيرغي أكسيونوف، إنه تم توفير خدمة العبارات عبر مضيق كيرتش على خلفية الحادث في جسر القرم.

وكتب أكسيونوف، في قناته على "تليجرام"، اليوم السبت إن "خدمة العبارات جاهزة للانطلاق وستبدأ العمل من اليوم. سنقوم بالإبلاغ بالجدول الزمني لاحقًا. والآن يتم إنشاء محطات طعام وتدفئة للسائقين عند مدخل الجسر".

وجسر القرم هو الأطول في روسيا ويبلغ طوله 19 كيلومترا، وتم تشغيل الجزء الخاص بحركة مرور السيارات فيه في مايو 2018، وتم إطلاق حركة القطارات عبر الجسر في ديسمبر 2019.