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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا تؤمن القرم بالطاقة لمدة أسبوعين رغم انفجار الجسر

انفجار الجسر الروسي
انفجار الجسر الروسي

أكدت روسيا على استعداد القرم لمواجهة الأزمات بعد حادث انفجار الجسر صباح اليوم، وفق ما ذكرت صحف دولية.

 

 

وقالت وزارة الطاقة الروسية، إنه تم تزويد شبه جزيرة ‎القرم بمخزونات وقود كافية لمدة 15 يوما على الأقل، وهو ما يقول إن سكان القرم في مأمن لحين حصولهم على إمدادات  جديدة في أعقاب انفجار الجسر الذي تمثل خطوط سكك حديده حلقة وصل هامة ما بين القرم وروسيا.

 


وذكرت وسائل الإعلام الروسية المدعومة من الدولة، السبت، أن حريقا اندلع في الجسر الذي يربط بين البر الرئيسي لروسيا وشبه جزيرة القرم التي تسيطر عليها روسيا.


ونقلت وكالة ريا نوفوستي ووكالة تاس للأنباء عن المسؤول الروسي المحلي أوليج كريوتشكوف قوله إن جسمًا يعتقد أنه خزان  وقود اشتعلت فيه النيران وأن حركة المرور توقفت على الجسر.


سقط جزء من الجسر فيما يخص حركة مرور السيارات لكن لم يسقط شئ فيما يخص خط القطار.

 

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