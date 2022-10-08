الداخلية: إحباط تهريب 9667 إسطوانة بوتاجاز بـ 1.3 مليون جنيه غاز مدعم

واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، توجيه الحملات الأمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزى.

وأسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع فى مجال الأمن الإقتصادى والقضايا التموينيةـ عن ضبط 28 قضية إسطوانات بوتاجاز بمضبوطات بلغت 9667 إسطوانة بوتاجاز تقدر قيمة الغاز المدعم 1305045جنيه، وضبط 25 قضية مواد بترولية بمضبوطات بلغت (477848 لتر – 10 طن مازوت)، وضبط 11167 قضية سلع غذائية وتموينية بمضبوطات وزنت 3482٫685 طن، أبرزها ضبط (382) قضية سلع غذائية غير صالحة للإستهلاك الآدمى ، بمضبوطات بلغت (1571,301 طن - 652160 عبوة غذائية متنوعة – 253726 قطعة)، وكذلك ضبط (73) قضية بيع سلع تموينية مُدعمة بالسوق السوداء بمضبوطات وزنت (202, 34 طن – 2477عبوة).

كما تم ضبط 5019 قضية مخالفات المخابز بمضبوطات بلغت (133,560 طن دقيق بلدى مُدعم – 30000 رغيف بلدى – 875 بطاقة تموينية ذكية) وضبط 111 قضية فى مجال التلاعب بمنظومة توريد وتداول الأرز الشعير لموسم الحصاد الحالى وضبط حالات التهريب.. بمضبوطات بلغت ( 1067,650 طن أرز شعير).

وتم ضبط 8 قضايا فى مجال حجب السلع الإستراتيجية .. بمضبوطات بلغت (80,400 طن – 142910 عبوة سجائر).

• ضبط (152) قضية إستيلاء على السلع المدعومة ، بمضبوطات أبرزها (55,152 طن سلع ومواد غذائية مُدعمة متنوعة – 1056 عبوة "زيت تموينى") وضبط (7) قضايا فى مجال البيع بأزيد من السعر لمواد البناء.. بمضبوطات بلغت (98,700 طن "أسمنت" – 10 طن "حديد تسليح") وضبط (2829) قضية فى مجال البيع بأزيد من السعر للسلع الغذائية وغير الغذائية .. بمضبوطات بلغت (665,606 طن – 1600 لتر "زيت سيارات" – 90524 قطعة - 22626 عبوة) وضبط (189) قضية فى مجال البيع بأزيد من السعر للسجائر.. بمضبوطات بلغت (129401 عبوة "سجائر").



وذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية ، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بكافة صورها وأشكالها مما ينعكس إيجابياً على الإقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام .