بالقوة الضاربة.. إعلان قائمة الزمالك لمواجهة فلامبو البوروندي في دوري أبطال أفريقيا

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا عن القائمة التي سيخوض بها الأبيض مباراة فلامبو البوروندي، المقرر لها غدا الأحد في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

قائمة الزمالك أمام فلامبو البوروندي:

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحي - محمد نديم

خط الدفاع : عمر جابر - حمزة المثلوثي - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - مصطفى الزناري - محمد طارق - أحمد فتوح - محمد عبد الشافي

خط الوسط: محمد أشرف"روقا" - زكريا الوردي - يوسف إبراهيم اوباما" - سيف جعفر - محمد حسام "بيسو" - سيد عبد الله "نيمار" - أحمد مصطفى "زيزو" - إبراهيما نداي.

خط الهجوم : سيف الدين الجزيري - يوسف أسامة نبيه - حسام أشرف