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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

دخلت التاريخ.. دينا مشرف ضمن قائمة مجلة فوربس الشرق الأوسط

صدى البلد

أعلنت مجلة فوربس الشرق الأوسط، قائمتها لأفضل 30 من الشباب الملهمين والمؤثرين في الوطن العربي تحت 30 عام، وجاء ضمن القائمة دينا مشرف بطلة إفريقيا في تنس الطاولة. 


وجاءت “مشرف” في المركز رقم 29 عالميا عقب فوزها بذهبية بطولة إفريقيا والتي أقيمت بالجزائر خلال الفترة من 3 وحتى 9 سبتمبر الجاري، بعد الفوز على زميلتها بالمنتخب يسرا أشرف حلمي بنتيجة 4 – 0.


وأعربت دينا مشرف، عن سعادتها بترشحها في هذه القائمة، مؤكدة إنها تسعى بكل قوة لمواصلة إنجازتها على المستوى الشخصي.


وقدمت مشرف شكرها للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والمهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية ومعتز عاشور رئيس اتحاد تنس الطاولة على دعمهم الكبير خلال الفترة الماضية.

الشباب والرياضة وزير الشباب أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة تنس الطاولة

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