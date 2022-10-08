عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

اتجوزت 5 مرات.. حميد الشاعري يكشف حقيقة ارتباطه بالفنانة سيمون |فيديو

صدى البلد

حلّ النجم حميد الشاعري ببرنامج "حبر سري"، مع الإعلامية أسما إبراهيم، على قناة القاهرة والناس وتحدث خلالها عن عدد زوجاته ورأيه فى المهرجانات وجاءت أبرز تصريحاته في الفيديو التالى:

شاهد الفيديو:

أكد الفنان حميد الشاعري، تقبله لفن المهرجانات والراب بسبب اختلافهم عن الفن المعروف، قائلا: "بحب المهرجانات والراب لأنهم مختلفين والاختلاف أهم شيء ولما يكون في أشكال موسيقية كثيرة حاجة حلوة".

وطالب حميد الشاعري، في لقائه ببرنامج "حبر سري"، مع الإعلامية أسما ابراهيم، على قناة القاهرة والناس، بإعطاء الفرصة للشباب بتقديم فنونهم الجديدة، مضيفا: "خلوا الشباب يبدعوا ويطلعوا وأنا ضد المنع والحاجة الحلوة هتتسمع وتكمل والوحشة لا".

شاهد الفيديو:

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تسببت في وفاة 66 طفلاً بجامبيا.. أدوية موجودة في كل بيت إحذروا منها

مباشر الآن.. مباراة ريال مدريد وخيتافي 1-0 لحظة بلحظة في الدوري الإسباني

الإدارة خائنة.. فرج عامر يكشف عن أزمة في بوليفار بعد رحيل سافيو للأهلي

لازم ألبس على الموضة.. بنطلون شاهيناز يضعها في تريند جوجل

الحق بسرعة لو هتبني.. تراجع الحديد وهذا سعر الطن الآن للمستهلك

كهربا يوجه رسالة لـ صلاح محسن بعد أنباء رحيله عن الأهلي.. شاهد

ألحقوا اشتروا بسرعة.. تراجع كبير في أسعار الذهب.. اعرف السبب

خلعت الحجاب وارتدت بنطلون جريء.. كيف دافعت شاهيناز عن ملابسها؟

موضوعات متعلقة

سائق متهور آخر بـ طريق مصر الإسماعيلية يثير الذعر.. شاهد

أشوفكم على خير.. سبب اعتزال مطرب المهرجانات مسلم الغناء الحقيقي

شغلوا الأغاني وسط اليوم الدراسي.. وصلة رقص داخل مدرسة بالدقهلية انتهت بقرار فصل

تفاصيل مؤلمة في حجز أب لابنه بلا طعام

تريندات أشعلت السوشيال ميديا.. محاكمة هبة قطب وخطأ بقميص الأهلي الجديد

ترشيحاتنا

خطة ذكية.. تعليق قوي من مدرب الاتحاد المنستيري بشأن مواجهة الأهلي

طرد راموس .. شوط أول سلبي بين باريس وريمس في الدوري الفرنسي

إزاى تتعشى بـ 5 جنيه .. طريقة عمل أكلة لذيذة ومغذية

طلب عاجل من جمهور شيرين في حفل جامعة مصر والنجمة ترد | شاهد

شاهد لحظة سحل سيدة منتقبة على الطريق في السعودية |فيديو

بتكلفة 20 مليون جنيه.. تفاصيل أول وحدة مناظير للجهاز الهضمي بالغردقة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تخلت عن الحجاب.. شاهد| أول صور من حفل زفاف الإعلامية آية عبدالرحمن

بالأحمر الجرئ .. ياسمين الخطيب تثير الجدل فى أحدث ظهور

الناس فكراه صحي| خطأ شائع يسبب السرطان

بحجم مبنى من 25 طابقًا.. اكتشاف أطول شجرة في العالم| شاهد

فيديو

اتجوزت 5 مرات.. حميد الشاعري يكشف حقيقة ارتباطه بالفنانة سيمون |فيديو

ظاهرة الكتب الخارجية .. حلول قدمتها التعليم للحد من انتشارها | فيديو

تطورات خطيرة.. سقوط جسر القرن الروسي يشعل الأزمة مع أوكرانيا| فيديو

العروسة بها 1200 سعر حراري.. تحذير من الإفراط في تناول حلاوة المولد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

كيف استعدت مصر للمؤتمر الاقتصادي ؟

إبراهيم شعبان

أكتوبر 73 .. السلاح والسياسة والحقيقة

علاء حيدر

من سينتصر.. روسيا أم أمريكا ؟

د.هادي التونسي

تجربة عم علي

أسامة علي

يوم صدح الهتاف

نهال علام

أكتوبر.. إرث الأجداد ومدعاة الفخر

هبة مصطفى

شبابك يا مصر في حرب أكتوبر

خالد الشناوي

تجفيف منابع التطرف

اﻟﻤﺰﻳﺪ