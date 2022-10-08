اتجوزت 5 مرات.. حميد الشاعري يكشف حقيقة ارتباطه بالفنانة سيمون |فيديو

حلّ النجم حميد الشاعري ببرنامج "حبر سري"، مع الإعلامية أسما إبراهيم، على قناة القاهرة والناس وتحدث خلالها عن عدد زوجاته ورأيه فى المهرجانات وجاءت أبرز تصريحاته في الفيديو التالى:

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أكد الفنان حميد الشاعري، تقبله لفن المهرجانات والراب بسبب اختلافهم عن الفن المعروف، قائلا: "بحب المهرجانات والراب لأنهم مختلفين والاختلاف أهم شيء ولما يكون في أشكال موسيقية كثيرة حاجة حلوة".

وطالب حميد الشاعري، في لقائه ببرنامج "حبر سري"، مع الإعلامية أسما ابراهيم، على قناة القاهرة والناس، بإعطاء الفرصة للشباب بتقديم فنونهم الجديدة، مضيفا: "خلوا الشباب يبدعوا ويطلعوا وأنا ضد المنع والحاجة الحلوة هتتسمع وتكمل والوحشة لا".