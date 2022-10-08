عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

التشكيل الرسمي لمباراة يوفينتوس وميلان في الدوري الإيطالي

صدى البلد

أعلن ستيفانو بيولي، المدير الفني لنادي إي سي ميلان، تشكيل فريقه أمام يوفينتوس، في إطار الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإيطالي الممتاز.

وجاء تشكيل إي سي ميلان كالتالي:.

تاتاروسانو، كالولو، جابيا، توموري، ثيو هيرنانديز، تونالي، بن ناصر، بوبيجا، إبراهيم دياز، رفائيل لياو، جيرو. 
 بينما أعلن ماسميليانو أليجري، المدير الفني لنادي يوفينتوس، تشكيل فريقه أمام ميلان، في إطار الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإيطالي الممتاز.

وجاء تشكيل يوفينتوس كالتالي:.

تشيزني، دانيلو، بونوتشي، بريمر، أليكس ساندرو، كوادرادو، لوكاتيلي، رابيو، كوستيتش، فلاهوفيتش، ميليك.

ويحل ميلان المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 17 نقطة، فيما يحتل فريق يوفنتوس المركز الثامن برصيد 13 نقطة. 

ميلان يوفينتوس الدوري الايطالي ستيفانو بيولي ماسميليانو أليجري تشكيل إي سي ميلان تشكيل يوفينتوس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدولار يقفز بقوة.. وهذا سعره مقابل الجنيه الآن في البنوك بعد الزيادة

تسببت في وفاة 66 طفلاً بجامبيا.. أدوية موجودة في كل بيت إحذروا منها

ألحقوا اشتروا بسرعة.. تراجع كبير في أسعار الذهب.. اعرف السبب

كهربا يوجه رسالة لـ صلاح محسن بعد أنباء رحيله عن الأهلي.. شاهد

اشتري بسرعة | انخفاض كبير في أسعار الذهب اليوم السبت وعيار 21 مفاجأه .. فيديو

قصة مأساوية أبكت شرم الشيخ.. حبة غلة تودي بحياة أم روسية وطفلين

أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت 8-10-2022

لازم ألبس على الموضة.. بنطلون شاهيناز يضعها في تريند جوجل

ترشيحاتنا

مرموش يشارك في تعادل فولفسبورج مع أوجسبورج بالدوري الألماني

هل سب شخص في السر دون التلفظ ذنب أحاسب عليه.. الإفتاء تجيب

لمراقبة الملاحة العالمية.. الصين تطلق قمرين اختباريين من منصة في البحر الأصفر|شاهد

إلغاء عقوبة إيقاف حسن قداح نجم يد الزمالك قبل نهائي أفريقيا.. تفاصيل

التشكيل الرسمي لمباراة يوفينتوس وميلان في الدوري الإيطالي

10 إصابات.. السيطرة على تسرب غاز الكلور من محطة صرف بالشرقية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أغرب جريمة.. اعتقال أمريكيين لسرقة 57 بطيخة من مزرعة

أجرت عمليات تجميل.. ملكة جمال الولايات المتحدة 2022 تثير حالة من الجدل بعد تجاهلها

بيجدد البيت.. بريطاني يعثر على كنز ذهبي تحت المطبخ| اعرف قيمته

بفستان ملفت.. رانيا يوسف تبهر متابعيها بهذه الإطلالة| شاهد

فيديو

بعباءة وحجاب.. فنانات وفنانون ظهروا خلال العمرة| فيديو جراف

علاقتها بـ حسن شحاتة وزواجها من أحمد بدير والعمرة.. عايدة رياض تكشف الأسرار

سائق متهور آخر بـ طريق مصر الإسماعيلية يثير الذعر.. شاهد

صديق بيج رامي.. مدرب يثير الجدل لتدريبه البنات ورفضه الجيم المختلط

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

أكتوبر 73 .. السلاح والسياسة والحقيقة

علاء حيدر

من سينتصر.. روسيا أم أمريكا ؟

د.هادي التونسي

تجربة عم علي

أسامة علي

يوم صدح الهتاف

نهال علام

أكتوبر.. إرث الأجداد ومدعاة الفخر

هبة مصطفى

شبابك يا مصر في حرب أكتوبر

خالد الشناوي

تجفيف منابع التطرف

مجدي أبوزيد

استهلاك الكهرباء.. تبديد فى مصر وترشيد في ألمانيا

اﻟﻤﺰﻳﺪ