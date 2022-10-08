التشكيل الرسمي لمباراة يوفينتوس وميلان في الدوري الإيطالي

أعلن ستيفانو بيولي، المدير الفني لنادي إي سي ميلان، تشكيل فريقه أمام يوفينتوس، في إطار الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإيطالي الممتاز.

وجاء تشكيل إي سي ميلان كالتالي:.

تاتاروسانو، كالولو، جابيا، توموري، ثيو هيرنانديز، تونالي، بن ناصر، بوبيجا، إبراهيم دياز، رفائيل لياو، جيرو.

بينما أعلن ماسميليانو أليجري، المدير الفني لنادي يوفينتوس، تشكيل فريقه أمام ميلان، في إطار الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإيطالي الممتاز.

وجاء تشكيل يوفينتوس كالتالي:.

تشيزني، دانيلو، بونوتشي، بريمر، أليكس ساندرو، كوادرادو، لوكاتيلي، رابيو، كوستيتش، فلاهوفيتش، ميليك.

ويحل ميلان المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 17 نقطة، فيما يحتل فريق يوفنتوس المركز الثامن برصيد 13 نقطة.