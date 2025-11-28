صحة مطروح: استمرار أعمال لجنة اختيار وقياس أداء القيادات الصحية

عقد الدكتور حلمى أغا وكيل مديرية الصحة بمطروح لجنة اختيار وقياس أداء القيادات الصحية بمديرية الصحة بمطروح لتقييم المرشحين لشغل بعض الوظائف القيادية ، ممن انطبقت عليهم الشروط لإجراء المقابلات الشخصية وذلك فى إطار الاستغلال الأمثل للموارد البشرية .

وكشف الدكتور أحمد رفعت وكيل وزارة الصحة بمطروح عن استمرار أعمال اللجنة خلال الفترة الحالية بالإضافة إلى أنه سيتم عقد دورة تدريبية لإعداد كوادر القادة بمديرية الصحة بمطروح لاختيار كوادر شابة تكون نواة و بنك من قيادات القطاع الصحى .

يأتى ذلك فى ضوء تكليفات الدكتور أحمد رفعت وكيل وزارة الصحة بمطروح بتشكيل لجنة لاختيار وقياس أداء القيادات الصحية، برئاسة الدكتور حلمى أغا وكيل المديرية، وتضم مدير عام الشئون المالية والإدارية، ومدير المراجعة الداخلية والحوكمة، ومدير الشئون القانونية، ومدير الموارد البشرية، مع الاستعانة بمديري عموم الطب العلاجي والوقائي والصيدلة والأسنان، ومدير إدارة المستشفيات ومدير إدارة التمريض ومدير إدارة الرعاية الأساسية ، حسب الاختصاص.

من ناحية أخرى وفى وقت سابق وتنفيذا لتكليفات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بتوفير كافه الخدمات الصحية المتقدمة لابناء المنطقة الغربية.

صرح الدكتور أحمد رفعت وكيل وزارة الصحة بمطروح بأن جهود الفريق الطبي بمستشفى النجيلة المركزى تكللت بالنجاح فى إجراء 27 تدخل جراحى ناجح بمستشفى النجيلة المركزى ،فى تخصصات (الأنف والأذن والجراحة العامة و جراحة العظام).

وتم إجراء 3 عمليات عظام و 15 عملية أنف وأذن و9 عمليات جراحة عامة.

شمل الفريق الطبي القائم بالجراحات كلا من د. اشرف الفقي استشاري الجراحه العامه وجراحة الاورام د. حسام عبد الهادي اخصائي الانف والاذن د. رامي عطية اخصائي العظام د. هاني مهاب استشاري التخدير و فريق تمريض العمليات والقسم الداخلى وفنى المعمل والأشعة .

وتؤكد المديرية حرصها الدائم علي تشجيع اجراء كافة التدخلات الجراحية بالاساليب العلمية الحديثه بما يضمن توفير خدمة طبيه متميزة علميا و فنيا بمحافظة مطروح.

ويتقدم الدكتور أحمد رفعت وكيل وزارة الصحة بمطروح بخالص الشكر والتقدير إلى الدكتور محمد طالب مدير مستشفى النجيلة المركزى والأطباء والتمريض والخدمات الفنية والمعاونة على هذا التناغم .