عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

هل تجوز الصلاة بقصار السور فقط بعد الفاتحة؟ .. الإفتاء تجيب

صدى البلد

حكم الصلاة بقصار السور فقط .. تلقت  دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه: “ما حكم الصلاة بقصار السور فقط؟”.

حكم الصلاة بقصار السور فقط

وأجاب الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عن سؤال “ما حكم الصلاة بقصار السور فقط ؟”، قائلا: إن الصلاة بقصار السور جائزة ولا شيء فيها.

وتابع أمين الفتوى: أنه مندوب أن نصلى صلاة المغرب والعشاء بقصار السور، ونصلى الفجر بالطوال.

وأوضح أمين الفتوى خلال فيديو عبر قناة دار الإفتاء على يوتيوب أنه إذا كان الإنسان لا يحفظ من القرآن إلا قصار السور فصلاته صحيحة ولا شيء عليه.

هل يجب قراءة الفاتحة بعد الإمام في الصلاة الجهرية .. مجدي عاشور يجيب

نسيان السورة القصيرة بعد الفاتحة في الصلاة.. هل يؤثر على صحتها؟

هل يجوز تكرار نفس السورة بعد الفاتحة في كل ركعة؟.. سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية.

وقال الدكتور أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء ردا على السؤال: إن القدر الواجب الذي تصح الصلاة به هو قراءة سورة الفاتحة، وما بعد ذلك فهو تطوع وكل فرد كما يريد ويحب.

وأضاف أمين الفتوى أنه إذا لم يقرأ المصلي إلا الفاتحة فقط فصلاته صحيحة ولكنه بذلك يكون قد ترك فضلا وثوابا يمكن أن يحصل عليه بقراءة ما تيسر من القرآن.

ونوهت أمانة الفتوى بدار الإفتاء بأن الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة ذهبوا إلى أنه لا بأس للمصلي أن يكرر السورة من القرآن التي قرأها في الركعة الأولى.

واستشهدت بما جاء عن معاذ بن عبد الله الْجُهَنِيِّ أن رجلًا من جُهَيْنَةَ أخبره: "أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي الصُّبْحِ ﴿إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ﴾ فِي الرَّكْعَتَيْنِ كِلْتَيْهِمَا، فَلَا أَدرِي أَنَسِيَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ أَمْ قَرَأَ ذَلِكَ عَمْدًا". أخرجه أبو داود في “سننه”.

وأضافت أن المالكية ذهبوا إلى كراهية تكرار السورة، وقال بعضهم: هُوَ خِلافُ الأَوْلَى.

الصلاة حكم الصلاة بقصار السور فقط الفاتحة دار الإفتاء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تسببت في وفاة 66 طفلاً بجامبيا.. أدوية موجودة في كل بيت إحذروا منها

الإدارة خائنة.. فرج عامر يكشف عن أزمة في بوليفار بعد رحيل سافيو للأهلي

كهربا يوجه رسالة لـ صلاح محسن بعد أنباء رحيله عن الأهلي.. شاهد

لازم ألبس على الموضة.. بنطلون شاهيناز يضعها في تريند جوجل

الحق بسرعة لو هتبني.. تراجع الحديد وهذا سعر الطن الآن للمستهلك

اشتري بسرعة | انخفاض كبير في أسعار الذهب اليوم السبت وعيار 21 مفاجأه .. فيديو

قصة مأساوية أبكت شرم الشيخ.. حبة غلة تودي بحياة أم روسية وطفلين

أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت 8-10-2022

ترشيحاتنا

تصل لـ650 ألف جنيه.. أكثر5 سيارات كروس أوفر مبيعاً في مصر خلال2022

عامل بـ مصر للطيران نشب حريق بمسكنه .. تصرف نبيل من الوزير

لمحدودي الدخل.. أرخص هاتف من أوبو بمواصفات فائقة

مؤتمر المناخ cop27.. كيف يهدد انخفاض درجات الحرارة الشديد الإنتاج الزراعي|فيديو وصور

دي عملية تجميل؟ | سؤال محرج لـ أصالة على إنستجرام .. شاهد

ميلان يتقدم على يوفنتوس بهدف في الشوط الأول بالدوري الإيطالي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. عروس هندية تغط في النوم أثناء الزفاف

فستان ملفت.. ياسمين صبرى تثير الجدل بإطلالة جديدة.. شاهد

وزارة التضامن تخصص جوائز لأفضل الأعمال السينمائية.. دعم الدرامية والاهتمام بالقوة الناعمة.. تفاصيل ندوة وزيرة نيفين القباج بمهرجان الإسكندرية

إزاي تتغدى بـ 10 جنيه.. طريقة عمل كشري سريع

فيديو

بسبب نصيحة جارتها.. روسية وأبناؤها يفارقون الحياة في شرم الشيخ|فيديوجراف

بعباءة وحجاب.. فنانات وفنانون ظهروا خلال العمرة| فيديو جراف

علاقتها بـ حسن شحاتة وزواجها من أحمد بدير والعمرة.. عايدة رياض تكشف الأسرار

سائق متهور آخر بـ طريق مصر الإسماعيلية يثير الذعر.. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

كيف استعدت مصر للمؤتمر الاقتصادي ؟

إبراهيم شعبان

أكتوبر 73 .. السلاح والسياسة والحقيقة

علاء حيدر

من سينتصر.. روسيا أم أمريكا ؟

د.هادي التونسي

تجربة عم علي

أسامة علي

يوم صدح الهتاف

نهال علام

أكتوبر.. إرث الأجداد ومدعاة الفخر

هبة مصطفى

شبابك يا مصر في حرب أكتوبر

خالد الشناوي

تجفيف منابع التطرف

اﻟﻤﺰﻳﺪ