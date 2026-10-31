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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تقديرًا لإنجازها العربي.. وزير الطيران المدني يستقبل بطلة «تحدي القراءة العربي» بمطار القاهرة الدولي

بطلة «تحدي القراءة العربي»
بطلة «تحدي القراءة العربي»
أ ش أ

في استقبال يعكس تقدير الدولة المصرية لأبنائها المتميزين وحرصها على الاحتفاء بإنجازاتهم، استقبل وزير الطيران المدني الدكتور سامح الحفني، اليوم / السبت/ الطفلة المصرية ميار محمد رجب عثمان، بطلة الدورة العاشرة من مبادرة «تحدي القراءة العربي» لدى وصولها إلى مطار القاهرة الدولي، عقب عودتها إلى أرض الوطن بعد تتويجها باللقب في في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بحضور المحاسب مجدي إسحاق، رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوي، والنائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب، ووفد من وزارة التربية والتعليم إلى جانب أسرة الطفلة.

ونظم فريق العلاقات العامة بمطار القاهرة الدولي استقبالًا خاصًا للبطلة، مع تقديم التسهيلات اللازمة لها ولوالدتها، احتفاًء بهذا الإنجاز، وشهد الاستقبال لفتة أسرية مميزة بحضور والدها، الذي عاد من دولة الكويت لمشاركتها فرحة الفوز واستقبالها، فيما رافقتها والدتها خلال رحلة العودة.

وقدم الدكتور سامح الحفني، التهنئة للطفلة ميار وأسرتها، معربًا عن اعتزازه بهذا الإنجاز الذي يعكس ما يمتلكه أبناء مصر من مواهب وقدرات واعدة، مؤكدًا أن القراءة والمعرفة تمثلان ركيزة أساسية في بناء وعي الأجيال الجديدة وصقل شخصياتهم وتنمية قدراتهم الفكرية والإبداعية.

وأضاف الحفني أن ميار تمثل مصدر إلهام للأجيال الجديدة ونموذجًا مشرفًا للطفل المصري القادر على تحقيق التميز ورفع اسم وطنه في المحافل العربية والدولية، مشيدًا بأسرتها التي قدمت نموذجًا يُحتذى به في دعم الأبناء ورعاية مواهبهم وتشجيعهم على تنمية قدراتهم وتحقيق طموحاتهم.

وأكد وزير الطيران المدني أن الاحتفاء بالنماذج المصرية المتميزة، لا سيما من النشء، يعكس تقدير الدولة لإنجازاتهم وحرصها على تشجيع المواهب الواعدة، وترسيخ قيم الطموح والتميز والانتماء لدى الأجيال الجديدة.

وكانت الطالبة ميار عثمان قد تُوجت بلقب بطلة الدورة العاشرة من مبادرة «تحدي القراءة العربي» خلال الحفل الختامي الذي استضافته دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، بمشاركة قياسية بلغت 40 مليونًا و286 ألفًا و428 طالبًا وطالبة من 60 دولة، إلى جانب 138 ألفًا و426 مدرسة و161 ألفًا و507 مشرفين ومشرفات.

الدولة المصرية وزير الطيران المدني الدكتور سامح الحفني

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