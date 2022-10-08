مبادرة ابدأ: التدريب الفني عامل أساسي.. ونُعتبر ذراعا اقتصادية لـ حياة كريمة

علق محمد عبد السميع عضو المبادرة الوطنية ابدأ، على إطلاق مبادرة ابدأ لدعم الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر وتوطين الصناعات في مصر.

وقال محمد عبد السميع في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامجها " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد "، إن التدريب الفني عنصر مهم وعامل أساسي في المبادرة الوطنية ابدأ ".

وتابع محمد عبد السميع:" تم العمل على إنشاء قاعدة بيانات على عدد العاملين في القطاعات الصناعية المختلفة"، مضيفا:" نعمل على توفير تدريب فني جيد للعامل في المصنع ".

الأكاديمية الوطنية للتدريب

واكمل محمد عبد السميع:" الأكاديمية الوطنية للتدريب تعتبر صرح كبير وشريك استراتيجي متخصص في التدريب "، مضيفا:" نشكر رجال الاعمال الوطنيين الذين رحبوا بفكرة تواجد مبادرة ابدأ".



ولفت محمد عبد السميع:" مبادرة ابدأ تعتبر الذراع الاقتصادية لـ مبادرة حياة كريمة لضمان التنمية المستدامة في مشروعات حياة كريمة ".