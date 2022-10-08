تخنتي ليه؟ | سؤال عادل إمام لـ صفاء جلال ومكان المناسبة ..شاهد

حلت الفنانة صفاء جلال، ضيفة على الإعلامية ياسمين عز ببرنامج " كلام الناس" والمذاع عبر قناة " إم بي سي مصر".



وتحدثت الفنانة صفاء جلال، عن عملها مع الزعيم عادل إمام، قائله: "اشتغلت مع الزعيم عادل إمام في مسلسل صاحب السعادة، وكان جسمي رفيع".

وأضافت: "غبت شويه وبعدين جيت أعمل ضيفة شرف معاه في مسلسل عوالم خفية، وكان جسمي مليان، قال لي تختي ليه يا صفاء قولت له الاكتئاب، فقال لي أوعي تزعلي ولا تكتئبي افرحي دائما واضحكي على طول وحبي الدنيا ولا تنظري للجانب السلبي في الحياة، وخليكي مبسوطة عمرك ما هتكبري".