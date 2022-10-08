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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

اتعذبوا من شكلي | صفاء جلال تكشف عن عملية جراحية صعبة .. فيديو

صفاء جلال
صفاء جلال

حلت الفنانة صفاء جلال، ضيفة على الإعلامية ياسمين عز ببرنامج " كلام الناس" والمذاع عبر قناة " إم بي سي مصر".

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وقالت الفنانة صفاء جلال: "عملت عملية نحت جسم عشان في فترة كنت تخنت أوي وقابلت دكتور وعملت عملية بس بعدها سيبت نفسي وتخنت تاني فبعديها عملت كبسولة المعدة عشان ما كلش، لأني كان عندي مشكلة في الأكل بالليل".

وأضافت: "عملت كبسولة المعدة كانت لطيفة معايا عشان كنت محتاجة أنزل 10 أو 15 كيلو وفعلا نزلتهم ودلوقت بكمل دايت وبروح الجيم".

وأشارت: "ما أفعله مجهود على أي ست وبالذات اللي عدت 45 لأنها بتبقى عارفة أنها بتبذل مجهود اكتر من بنوتة عندها 20 سنة، والمشكلة مش فيا بس عشان الناس متعودين عليا من أيام الضوء الشارد كنت رفيعة جدا وبحاول على قد ما بقدر اوصل لشكل لطيف والناس تتقبله".

صفاء جلال الفنانة صفاء جلال عملية نحت نحت جسم كلام الناس

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