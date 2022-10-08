كأس الكونفيدرالية.. بيراميدز يهزم بطل السودان 2-0 بأقدام فخر ومصطفى فتحي

حقق نادي بيراميدز فوزا مستحقا علي هلال الساحل السوداني بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين علي ملعب الدفاع الجوي في ذهاب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية.

وجاء هدف بيراميدز في الدقيقة 5 عن طريق فخر الدين بن يوسف من متابعة جيدة داخل منطقة الجزاء.

وأضاف مصطفي فتحي الهدف الثاني في الشوط الثاني

وخرج دونجا للإصابة في الدقيقة 20 ودخل هشام محمد بدلا منه.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: علي جبر - أسامة جلال - محمد الشيبي - محمد حمدي.

خط الوسط: وليد الكرتي - محمود دونجا - عبد الله السعيد - رمضان صبحي - فخر الدين بن يوسف

خط الهجوم: محمود وادي.



ويتواجد على مقاعد البدلاء:

شريف إكرامي - أحمد فتحي - كريم حافظ - محمود صابر - هشام محمد - دودو الجباس - مصطفى فتحي - إسلام عيسى - أحمد سامي.

فيما خرج من قائمة المباراة، الحارس الشاب يوسف نادر.