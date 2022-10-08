أحمد موسى يهنئ الشعب المصري بمناسبة المولد النبوي وانتصارات أكتوبر |شاهد

هنَّأ الإعلامي أحمد موسى، الشعب المصري والأمة العربية والإسلامية بمناسبة المولد النبوي الشريف.

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "كل سنة وحضراتكم طيبين بمناسبة المولد النبوي الشريف".

وتابع الإعلامي أحمد موسى: "العالم العربي يحتفل اليوم بمناسبة المولد النبوي الشريف صلى الله عليه وسلم".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى: "شهر أكتوبر كله احتفالات ونحتفل في شهر أكتوبر بأعظم انتصارات الأمة العربية بتحقيق نصر أكتوبر المجيد ".

ولفت الإعلامي أحمد موسى: "الجيش المصري العظيم هو السند والسيف والدرع لشعبه العظيم والأمة العربية".