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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحمد موسى يهنئ الشعب المصري بمناسبة المولد النبوي وانتصارات أكتوبر |شاهد

احمد موسى
احمد موسى

هنَّأ الإعلامي أحمد موسى، الشعب المصري والأمة العربية والإسلامية بمناسبة المولد النبوي الشريف.

 

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احتفالات الصوفية بـ المولد النبوي من مسجد الحسين| صور

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ذكرى المولد النبوي.. الإفتاء: الاحتفال شاهد على الحب والتعظيم.. علي جمعة: أبو لهب رغم خلده في النار فرح بميلاد الرسول

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "كل سنة وحضراتكم طيبين بمناسبة المولد النبوي الشريف".

وتابع الإعلامي أحمد موسى: "العالم العربي يحتفل اليوم بمناسبة المولد النبوي الشريف صلى الله عليه وسلم".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى: "شهر أكتوبر كله احتفالات ونحتفل في شهر أكتوبر بأعظم انتصارات الأمة العربية بتحقيق نصر أكتوبر المجيد ".

ولفت الإعلامي أحمد موسى: "الجيش المصري العظيم هو السند والسيف والدرع لشعبه العظيم والأمة العربية". 

أحمد موسى مصر المولد النبوي انتصارات أكتوبر اخبار التوك شو

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