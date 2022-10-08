طلب عاجل من جمهور شيرين في حفل جامعة مصر والنجمة ترد | شاهد

بدأت النجمة شيرين عبد الوهاب حفلا غنائيا كامل العدد منذ قليل ، على مسرح أوبرا جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.

وشكرت الفنانة شيرين عبد الوهاب جمهورها علي تواجده الدائم معها في كافة الأوقات وغنت لهم اغنية " الحب خدعة " تلبية لطلب جمهورها.

وتلتقى سلطانة الطرب، مطربة مصر والوطن العربي، مع جمهورها فى سهرة طربية خاصة، تقدم من خلالها مجموعة من أجمل أغنياتها التي شكلت علامات فارقة في مشوارها الفنى الممتد منذ 20 عاما والتي اشتهرت بها طوال مشوارها الطربي ويحفظها الجمهور عن ظهر قلب ومنها :"آه ياليل" و"جرح تانى" و"نساى" و"على بالى".

ومن المقرر أن تقدم سلطانة الطرب شيرين عبد الوهاب فى حفلها الكبير مجموعة مختلفة ومتنوعة من الأغانى، منها :"بكلمة منك" و"مشاعر" و"انكتبلى عمر" و"أنا فى الغرام" و"لازم أعيش" و"القماص" و"واحدة بواحدة"، إضافة لبعض أغنيات من ألبومها الجديد الذى تجهز له حاليا وتتعاون فيه مع أبرز الملحنين والشعراء والموزعين، ويشهد الحفل إقبالا كبيرا من جمهور وعشاق شيرين.

وتعد أوبرا جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا صرحا فنيا وثقافيا يعمل على تزويد المجتمع المصري بالفنون المختلفة، فتقام على خشبة مسرح جامعة مصر العديد من الأنشطة الفنية والمهرجانات العالمية ويعرض عليه عروض مسرحية عالمية، كما تنظم عليه المؤتمرات والندوات التي تدعم الدولة وتوجهها في تحقيق التنمية المستدامة ضمن خطتها 2030، تحت رعاية خالد الطوخي رئيس مجلس أمناء الجامعة.

شيرين عبد الوهاب تحيي حفلا فنائي بجامعة مصر (3)

شيرين عبد الوهاب تحيي حفلا فنائي بجامعة مصر (4)

شيرين عبد الوهاب تحيي حفلا فنائي بجامعة مصر (5)

شيرين عبد الوهاب تحيي حفلا فنائي بجامعة مصر (6)

شيرين عبد الوهاب تحيي حفلا فنائي بجامعة مصر (7)

شيرين عبد الوهاب تحيي حفلا فنائي بجامعة مصر (8)

شيرين عبد الوهاب تحيي حفلا فنائي بجامعة مصر (9)

شيرين عبد الوهاب تحيي حفلا فنائي بجامعة مصر (10)

شيرين عبد الوهاب تحيي حفلا فنائي بجامعة مصر (11)

شيرين عبد الوهاب تحيي حفلا فنائي بجامعة مصر (12)

شيرين عبد الوهاب تحيي حفلا فنائي بجامعة مصر (13)

شيرين عبد الوهاب تحيي حفلا فنائي بجامعة مصر (14)

شيرين عبد الوهاب تحيي حفلا فنائي بجامعة مصر (15)

شيرين عبد الوهاب تحيي حفلا فنائي بجامعة مصر (16)

شيرين عبد الوهاب تحيي حفلا فنائي بجامعة مصر (17)

شيرين عبد الوهاب تحيي حفلا فنائي بجامعة مصر (18)

شيرين عبد الوهاب تحيي حفلا فنائي بجامعة مصر (19)

شيرين عبد الوهاب تحيي حفلا فنائي بجامعة مصر (20)

شيرين عبد الوهاب تحيي حفلا فنائي بجامعة مصر (21)