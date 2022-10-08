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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

شيرين عبد الوهاب تحتفل بـ نصر أكتوبر في جامعة مصر | فيديو

شرين
شرين

بدأت  النجمة شيرين عبد الوهاب حفلا غنائيا  كامل العدد منذ قليل ، على مسرح أوبرا جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.


وغنت شيرين عبد الوهاب اغنية " و انت ماشي في سيناء  " مع الطفل محمد أسامة احتفالا بنصر أكتوبر.

وتلتقى سلطانة الطرب، مطربة مصر والوطن العربي، مع جمهورها فى سهرة طربية خاصة، تقدم من خلالها مجموعة من أجمل أغنياتها التي شكلت علامات فارقة في مشوارها الفنى الممتد منذ 20 عاما والتي اشتهرت بها طوال مشوارها الطربي ويحفظها الجمهور عن ظهر قلب ومنها  :"آه ياليل" و"جرح تانى" و"نساى" و"على بالى".

في وجود ابنتها.. شيرين عبد الوهاب تحتفل بعيد ميلادها على المسرح

ومن المقرر أن تقدم سلطانة الطرب شيرين عبد الوهاب فى حفلها الكبير مجموعة مختلفة ومتنوعة من الأغانى، منها :"بكلمة منك" و"مشاعر" و"انكتبلى عمر" و"أنا فى الغرام" و"لازم أعيش" و"القماص" و"واحدة بواحدة"، إضافة لبعض أغنيات من ألبومها الجديد الذى تجهز له حاليا وتتعاون فيه مع أبرز الملحنين والشعراء والموزعين، ويشهد الحفل إقبالا كبيرا  من جمهور وعشاق شيرين.

وتعد أوبرا جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا صرحا فنيا وثقافيا يعمل على تزويد المجتمع المصري بالفنون المختلفة، فتقام على خشبة مسرح جامعة مصر العديد من الأنشطة الفنية والمهرجانات العالمية ويعرض عليه عروض مسرحية عالمية، كما تنظم عليه المؤتمرات والندوات التي تدعم الدولة وتوجهها في تحقيق التنمية المستدامة ضمن خطتها 2030، تحت رعاية خالد الطوخي رئيس مجلس أمناء الجامعة.

 

شيرين عبد الوهاب تحيي حفلا فنائي بجامعة مصر (2)
شيرين عبد الوهاب تحيي حفلا فنائي بجامعة مصر (2)
شيرين عبد الوهاب تحيي حفلا فنائي بجامعة مصر (3)
شيرين عبد الوهاب تحيي حفلا فنائي بجامعة مصر (3)
شيرين عبد الوهاب تحيي حفلا فنائي بجامعة مصر (4)
شيرين عبد الوهاب تحيي حفلا فنائي بجامعة مصر (4)
شيرين عبد الوهاب تحيي حفلا فنائي بجامعة مصر (5)
شيرين عبد الوهاب تحيي حفلا فنائي بجامعة مصر (5)
شيرين عبد الوهاب تحيي حفلا فنائي بجامعة مصر (6)
شيرين عبد الوهاب تحيي حفلا فنائي بجامعة مصر (6)
شيرين عبد الوهاب تحيي حفلا فنائي بجامعة مصر (7)
شيرين عبد الوهاب تحيي حفلا فنائي بجامعة مصر (7)
شيرين عبد الوهاب تحيي حفلا فنائي بجامعة مصر (8)
شيرين عبد الوهاب تحيي حفلا فنائي بجامعة مصر (8)
شيرين عبد الوهاب تحيي حفلا فنائي بجامعة مصر (9)
شيرين عبد الوهاب تحيي حفلا فنائي بجامعة مصر (9)
شيرين عبد الوهاب تحيي حفلا فنائي بجامعة مصر (10)
شيرين عبد الوهاب تحيي حفلا فنائي بجامعة مصر (10)
شيرين عبد الوهاب تحيي حفلا فنائي بجامعة مصر (11)
شيرين عبد الوهاب تحيي حفلا فنائي بجامعة مصر (11)
شيرين عبد الوهاب تحيي حفلا فنائي بجامعة مصر (12)
شيرين عبد الوهاب تحيي حفلا فنائي بجامعة مصر (12)
شيرين عبد الوهاب تحيي حفلا فنائي بجامعة مصر (13)
شيرين عبد الوهاب تحيي حفلا فنائي بجامعة مصر (13)
شيرين عبد الوهاب تحيي حفلا فنائي بجامعة مصر (14)
شيرين عبد الوهاب تحيي حفلا فنائي بجامعة مصر (14)
شيرين عبد الوهاب تحيي حفلا فنائي بجامعة مصر (15)
شيرين عبد الوهاب تحيي حفلا فنائي بجامعة مصر (15)
شيرين عبد الوهاب تحيي حفلا فنائي بجامعة مصر (16)
شيرين عبد الوهاب تحيي حفلا فنائي بجامعة مصر (16)
شيرين عبد الوهاب تحيي حفلا فنائي بجامعة مصر (17)
شيرين عبد الوهاب تحيي حفلا فنائي بجامعة مصر (17)
شيرين عبد الوهاب تحيي حفلا فنائي بجامعة مصر (18)
شيرين عبد الوهاب تحيي حفلا فنائي بجامعة مصر (18)
شيرين عبد الوهاب تحيي حفلا فنائي بجامعة مصر (19)
شيرين عبد الوهاب تحيي حفلا فنائي بجامعة مصر (19)
شيرين عبد الوهاب تحيي حفلا فنائي بجامعة مصر (20)
شيرين عبد الوهاب تحيي حفلا فنائي بجامعة مصر (20)
شيرين عبد الوهاب تحيي حفلا فنائي بجامعة مصر (21)
شيرين عبد الوهاب تحيي حفلا فنائي بجامعة مصر (21)
شيرين عبد الوهاب تحيي حفلا فنائي بجامعة مصر (22)
شيرين عبد الوهاب تحيي حفلا فنائي بجامعة مصر (22)
شيرين عبد الوهاب تحيي حفلا فنائي بجامعة مصر (23)
شيرين عبد الوهاب تحيي حفلا فنائي بجامعة مصر (23)
شيرين عبد الوهاب تحيي حفلا فنائي بجامعة مصر (24)
شيرين عبد الوهاب تحيي حفلا فنائي بجامعة مصر (24)
شيرين عبد الوهاب تحيي حفلا فنائي بجامعة مصر (25)
شيرين عبد الوهاب تحيي حفلا فنائي بجامعة مصر (25)
شيرين عبد الوهاب تحيي حفلا فنائي بجامعة مصر (1)
شيرين عبد الوهاب تحيي حفلا فنائي بجامعة مصر (1)
شيرين نصر اكتوبر شرين عبد الوهاب تحتفل بنصر أكتوبر و انت ماشي في سيناء ت شيرين عبد الوهاب اغنية و انت ماشي في سيناء جامعة مصر

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