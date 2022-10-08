عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

هدى الأتربي تتألق بإطلالة جذابة | شاهد

صدى البلد

شاركت الفنانة هدى الأتربي صورة جديدة في أحدث ظهور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وتألقت هدى الأتربي بفستان احمر مثير وجذاب، وتسريحة شعر مميزة، وخطفت الأنظار بجمالها كعادتها عبر السوشيال ميديا.

txt

في الجيم..هدي الآتربي تنشر فيديو جديد لها عبر إنستجرام

txt

بالأسود.. هدى الإتربي تبهر جمهورها في أحدث ظهور

أعمال هدى الأتربي

من ناحية أخري، انتهت هدى الأتربي من تصوير فيلم "شمس" من تأليف طلال الطريفي، سيناريو فواز الخريشي، إخراج معوض إسماعيل، بطولة عمرو عبدالجليل وخالد الصاوي ومحمود عبدالمغني، غيرهم.

الفيلم هو أول تعاون يجمع بين عمرو عبد الجليل ومحمود عبد المغني سينمائيا، مأخوذ عن رواية "شمس إمبابة" للكاتب طلال الطريفي تدور أحداثها في إطار اجتماعي تشويقي، تم تصوير أغلب الأحداث داخل الديكور الأساسي بڤيلا شعيب ثم ينتقل فريق العمل لإحدى الڤيلات بمنطقة شبرامنت، ويتم التصوير الخارجي بأحد شوارع ومناطق القاهرة و6 أكتوبر.

يشار إلى أن أحدث أعمال هدي الأتربي كان فيلم "ماما حامل"، وتدور أحداثه في إطار كوميدي، حول أم تستريح أخيرًا بعد أن يبلغ أبناؤها الثلاثين ثم تبدأ في الاهتمام بنفسها أكثر، لكن يحدث آخر ما يتوقعه الجميع وتكتشف الأسرة أن ماما حامل.

فيلم "ماما حامل" بطولة ليلى علوي وبيومي فؤاد هدي الإتربي وحمدي الميرغني ومحمد سلام ونانسي صلاح، من تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم.

كما شاركت في مسلسل "شارع 9" مكون من 45 حلقة، من بطولة رانيا يوسف، محمود عبد المغني، نرمين الفقي، نضال الشافعي، سميرة صدقي، أحمد سلامة، رضوى عادل، حامد الشراب، مدير إنتاج مينا محروس، إنتاج شركة الهرم للإنتاج الفني للمنتج محروس المصري، تأليف حسين مصطفى محرم، ومن إخراج محمد عبد الخالق.

فيلم ماما حامل مسلسل شارع 9 هدي الاتربي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تسببت في وفاة 66 طفلاً بجامبيا.. أدوية موجودة في كل بيت إحذروا منها

الإدارة خائنة.. فرج عامر يكشف عن أزمة في بوليفار بعد رحيل سافيو للأهلي

ملخص وأهداف مباراة ريال مدريد وخيتافي في الدوري الإسباني

لازم ألبس على الموضة.. بنطلون شاهيناز يضعها في تريند جوجل

الحق بسرعة لو هتبني.. تراجع الحديد وهذا سعر الطن الآن للمستهلك

كهربا يوجه رسالة لـ صلاح محسن بعد أنباء رحيله عن الأهلي.. شاهد

خلعت الحجاب وارتدت بنطلون جريء.. كيف دافعت شاهيناز عن ملابسها؟

ألحقوا اشتروا بسرعة.. تراجع كبير في أسعار الذهب.. اعرف السبب

ترشيحاتنا

أخبار الرياضة|تعليق قوي لمدرب الاتحاد المنستيري عن مواجهة الأهلي.. إلغاء إيقاف حسن قداح نجم يد الزمالك قبل نهائي أفريقيا

موجودة بمصر؟| أدوية كحة قتلت 66 طفلا في جامبيا .. استشاري يكشف

تبدأ من 280 ألف جنيه .. أشهر 5 سيارات مستعملة في مصر |تفاصيل

مجلس الحوار الوطني يستكمل خطط أعماله .. الاثنين

فرصتك ياعريس الحق بسرعة.. هبوط أسعار الذهب وعيار 21 الأن مفاجأة

كارثة هزت روسيا .. صور الأقمار الصناعية تكشف آثار تفجير جسر القرم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مقطع مؤثر.. شاب يوقف طريقًا كاملًا من أجل سيدة مسنة |شاهد

إزاى تتعشى بـ 5 جنيه .. طريقة عمل أكلة لذيذة ومغذية

شاهد لحظة سحل سيدة منتقبة على الطريق في السعودية |فيديو

تخلت عن الحجاب.. شاهد| أول صور من حفل زفاف الإعلامية آية عبدالرحمن

فيديو

يعني إيه إطلالة جريئة.. شاهيناز ترد على منتقدي بنطالها الممزق

رسالة تحذير للأسواق .. السعودية تنفي استخدام النفط سلاحًا ضد أمريكا

اتجوزت 5 مرات.. حميد الشاعري يكشف حقيقة ارتباطه بالفنانة سيمون |فيديو

ظاهرة الكتب الخارجية .. حلول قدمتها التعليم للحد من انتشارها | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

كيف استعدت مصر للمؤتمر الاقتصادي ؟

إبراهيم شعبان

أكتوبر 73 .. السلاح والسياسة والحقيقة

علاء حيدر

من سينتصر.. روسيا أم أمريكا ؟

د.هادي التونسي

تجربة عم علي

أسامة علي

يوم صدح الهتاف

نهال علام

أكتوبر.. إرث الأجداد ومدعاة الفخر

هبة مصطفى

شبابك يا مصر في حرب أكتوبر

خالد الشناوي

تجفيف منابع التطرف

اﻟﻤﺰﻳﺪ