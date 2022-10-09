عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

هتك عرضي في الشارع.. ننشر نص اتهامات عروس الإسماعيلية لزوجها

عروس الاسماعيلية
عروس الاسماعيلية بجانب زوجها

حررت زوجة تدعي " مها . م"  الشهيرة بعروس الإسماعيلية في واقعة الاعتداء عليها بفستان الفرح لحظة خروجها من الكوافير في الشارع، محضرا رسميا بقسم شرطة ثان،  ضد زوجها بعد ٨ شهور من الزواج.

ضرب واحتجاز .. تفاصيل مؤسفة في واقعة عروس الإسماعيلية

بعد الضرب بـ فستان الفرح من شهور| عروس الإسماعيلية في قسم الشرطة

وحصل صدي البلد علي نص الاتهامات التي جاءت بمحضر الشرطة بقسم ثان الإسماعيلية ضد الزوج " عبد الله. ا"، ٢٧ عام، حيث أكدت الزوجة قيام الزوج بتعريتها وهتك عرضها بالشارع أمام الجيران، وتهديدها بمياه النهار والتشويه، بالإضافة إلي حبسها واحتجازهم بدون وجه حق في شقة أخوه.

كما جاء بالاتهامات، الضرب بالعين وبالشومة علي الرأس والشروع في القتل.  

واتهمت عروس الإسماعيلية زوجها بالاعتداء عليها بالضرب المبرح واحداث بعض الإصابات في أماكن متفرقة بالجسم.


ووفقا لما جاء بمحضر الشرطة، اتهمت الزوجة الزوجة بمنع أهلها من رؤيتها أو الاطمئنان عليها والتواصل معها.

 

قالت عروس الإسماعيلية أنها عاشت فترة تحت التهديد بسبب كثرة اعتداء الزوج عليها بالضرب المبرح مع كل خلاف يقع بينهما.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» قد تداولوا  فيديو، قبل شهور، لاعتداء شخص على عروسه بشكل وحشي خلال اصطحابه لها من مركز تجميل بشارع السلطان حسين.

وقال شاهد عيان من أصحاب المحال التجارية: «احنا طلعنا على صراخ العروسة واتفاجئنا بضربها بشكل صعب ووجود آثار دم على الفستان والعريس بيحاول يدخلها العربية بالعافية».

وتابع أن سيارة الشرطة وصلت إلى المكان وتم اصطحابهما إلى قسم شرطة أول الإسماعيلية، ولم تحرر الفتاة محضرا لزوجها وتوجها إلى القاعة لإتمام الفرح. 

الاسماعيلية اخبار المحافظات المحافظات اخبار الاسماعيلية عروسين الإسماعيلية عروس الاسماعيلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد الضرب بـ فستان الفرح من شهور| عروس الإسماعيلية في قسم الشرطة

تسببت في وفاة 66 طفلاً بجامبيا.. أدوية موجودة في كل بيت إحذروا منها

الإدارة خائنة.. فرج عامر يكشف عن أزمة في بوليفار بعد رحيل سافيو للأهلي

لازم ألبس على الموضة.. بنطلون شاهيناز يضعها في تريند جوجل

الحق بسرعة لو هتبني.. تراجع الحديد وهذا سعر الطن الآن للمستهلك

ملخص وأهداف مباراة ريال مدريد وخيتافي في الدوري الإسباني

تصريح مفاجئ في حفل جامعة مصر | شيرين : بيتي اتخرب خلاص

خلعت الحجاب وارتدت بنطلون جريء.. كيف دافعت شاهيناز عن ملابسها؟

موضوعات متعلقة

أضحية العيد وشروطها .. كيفية توزيعها وحكمها للحاج والمولود والميت

أركان الحج وواجباته .. اعرف كيفية أداء المناسك

شرطي بريطاني يعتدي على مراهقة بعنف شديد.. شاهد

شاب للقاضى: زوجتى خبطت رأسها في الحيطة وقالت هحبسك أو تطلقني

حامل في بنت.. تاجر يقتل زوجته وجنينها ويحرق جثتها في الجيزة| القصة الكاملة

قبل التوجه للجبهة.. عروسان ينظمان زفافهما بملابس القتال في أوكرانيا.. فيديو

عريس يتعدى بالضرب المبرح على العروس في حفل زفافهما بأوزباكستان

كيفية الاستعداد للعشر الأوائل من ذي الحجة .. اغتنمها بهذه السنة

ترشيحاتنا

طريقة سحرية لتناول حلاوة المولد من غير زيادة وزن

أقل سعر لـ الدولار في 9 بنوك خاصة اليوم 9-10-2022

بتخفيضات تصل لـ 25% .. أسعار اللحوم والكبدة بمنافذ الزراعة

زلزال يضرب اليونان بقوة 5.7 ريختر.. تفاصيل

أبو مسلم: أطالب كهربا بالابتعاد عن السوشيال ميديا.. وعدم تكرار تجربة صالح جمعة

بفستان برتقالي لافت…سالي عبد السلام تخطف الأنظار في شهر العسل بهذه الإطلالة| شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان برتقالي لافت…سالي عبد السلام تخطف الأنظار في شهر العسل بهذه الإطلالة| شاهد

هبة قطب تكشف طريقة لتشجيع الرجال على الزواج | تصريح غير متوقع

خناقة بمسجد .. جمال شعبان يكشف تفاصيل مؤلمة في وفاة شيخ المنوفية

بفستان مكشوف.. شيرين عبد الوهاب تثير الجدل في حفلها|شاهد

فيديو

يعني إيه إطلالة جريئة.. شاهيناز ترد على منتقدي بنطالها الممزق

رسالة تحذير للأسواق .. السعودية تنفي استخدام النفط سلاحًا ضد أمريكا

اتجوزت 5 مرات.. حميد الشاعري يكشف حقيقة ارتباطه بالفنانة سيمون |فيديو

ظاهرة الكتب الخارجية .. حلول قدمتها التعليم للحد من انتشارها | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

كيف استعدت مصر للمؤتمر الاقتصادي ؟

إبراهيم شعبان

أكتوبر 73 .. السلاح والسياسة والحقيقة

علاء حيدر

من سينتصر.. روسيا أم أمريكا ؟

د.هادي التونسي

تجربة عم علي

أسامة علي

يوم صدح الهتاف

نهال علام

أكتوبر.. إرث الأجداد ومدعاة الفخر

هبة مصطفى

شبابك يا مصر في حرب أكتوبر

خالد الشناوي

تجفيف منابع التطرف

اﻟﻤﺰﻳﺪ