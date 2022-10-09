هتك عرضي في الشارع.. ننشر نص اتهامات عروس الإسماعيلية لزوجها

حررت زوجة تدعي " مها . م" الشهيرة بعروس الإسماعيلية في واقعة الاعتداء عليها بفستان الفرح لحظة خروجها من الكوافير في الشارع، محضرا رسميا بقسم شرطة ثان، ضد زوجها بعد ٨ شهور من الزواج.

وحصل صدي البلد علي نص الاتهامات التي جاءت بمحضر الشرطة بقسم ثان الإسماعيلية ضد الزوج " عبد الله. ا"، ٢٧ عام، حيث أكدت الزوجة قيام الزوج بتعريتها وهتك عرضها بالشارع أمام الجيران، وتهديدها بمياه النهار والتشويه، بالإضافة إلي حبسها واحتجازهم بدون وجه حق في شقة أخوه.

كما جاء بالاتهامات، الضرب بالعين وبالشومة علي الرأس والشروع في القتل.

واتهمت عروس الإسماعيلية زوجها بالاعتداء عليها بالضرب المبرح واحداث بعض الإصابات في أماكن متفرقة بالجسم.



ووفقا لما جاء بمحضر الشرطة، اتهمت الزوجة الزوجة بمنع أهلها من رؤيتها أو الاطمئنان عليها والتواصل معها.

قالت عروس الإسماعيلية أنها عاشت فترة تحت التهديد بسبب كثرة اعتداء الزوج عليها بالضرب المبرح مع كل خلاف يقع بينهما.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» قد تداولوا فيديو، قبل شهور، لاعتداء شخص على عروسه بشكل وحشي خلال اصطحابه لها من مركز تجميل بشارع السلطان حسين.

وقال شاهد عيان من أصحاب المحال التجارية: «احنا طلعنا على صراخ العروسة واتفاجئنا بضربها بشكل صعب ووجود آثار دم على الفستان والعريس بيحاول يدخلها العربية بالعافية».

وتابع أن سيارة الشرطة وصلت إلى المكان وتم اصطحابهما إلى قسم شرطة أول الإسماعيلية، ولم تحرر الفتاة محضرا لزوجها وتوجها إلى القاعة لإتمام الفرح.