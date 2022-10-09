هبة قطب تكشف طريقة لتشجيع الرجال على الزواج | تصريح غير متوقع

قالت الدكتورة هبة قطب، استشاري العلاقات الزوجية والصحة الجنسية، أن هناك مشكلة شائعة بين عدد كبير من الشباب والفتيات تزعج الأهل وهى العزوف عن الزواج.

وكشفت هبة قطب فى مقطع فيديو لها على انستجرام ، أن هذه الأزمة فى الزواج منتشرة فى عدد كبير من البيوت المصرية ويعاني منها الأباء .

وأشارت هبة قطب إلى أن الشباب والفتيات الأن لا يرفضوا الزواج بشكل كامل وإنما لديهم اعتراض عن فكرة الارتباط بشخص لايجدون فيه الصفات والطباع التى يرغبون فيها فهم يبحثون عن الشخص المناسب.

خناقات الرجال والنساء

وأضافت هبة قطب أن الحل لهذه الأزمة هو أن الشباب والبنات يبطلوا كلمة معينة “ أنا عايزها تعمل شئ ما أو عايزاه يعمل أشياء معينة

وأوضحت هبة قطب أن من خلال حديثها مع الشباب والفتيات وجدت فكر مشترك بينهم وجمل شبه متكررة وهى” نعيش مع حد مش عشان حد ، والشباب أن عايز واحدة تشاركني حياتي مش تمشيني على مزاجها.