هبة قطب تكشف 3 كلمات ممنوعة في حل المشاكل الزوجية

نشرت الدكتورة هبة قطب استشاري العلاقات الزوجية علي صفحتها الشخصية فيديو جديد بعنوان 3 كلمات ممنوعة بين الزوجين.

وأوضحت أنه يجب أن تكون العلاقات الزوجية قائمة على التفاهم وأن يكون كل طرف يحاول إصلاح العلاقة الزوجية وليست طرف واحد وبدون هذا الشرط لا يمكن حل العلاقة الزوجية.

وأشارت هبة إلى أن هناك 3 كلمات ممنوعة بين الزوجين لحل المشاكل الزوجية وهي:

الكلمة الاولي هي "بس " والتي تقال اثناء الاعتذار او تدل علي تبرير الخطأ لأنه أول طريق الشيطان

الكلمة الثانية لكن وتكون بنفس منطق التبرير وقت الغلط او الاعتذار وهذه كلمة مرفوضة

أما أخطر الكلمات هي كلمة هحاول لابد أن يقول الطرف المخطئ هنفذ وليست المحاولة لأنها تسبب اليأس الطرف الآخر.