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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

كارثة بسبب الإهمال.. السيطرة على حريق فى إحدى الأراضي بالشرقية.. شاهد

حريق
حريق

شهدت منطقة السعدى حريق فى احدى الاراضي الزراعية بسبب حرق قش الأرز بمركز الحسينية بمحافظة الشرقية بجوار محطة محولات كهرباء المركز الرئيسية.

البداية عندما تلقي اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقيه أخطارا من مدير المباحث يفيد ورود بلاغ الي مركز شرطة الحسيني يفيد ابعاث دخان كثيف فى احدى الاراضى الزراعية بجوار محطة محولات كهرباء المركز الرئيسية بمنطقة السعدي بمركز ومدينة الحسينية مما ادي الحريق الى استياء الاهالي من الدخان الكثيف.

على الفور وجهت الاجهزة الامنية باتخاذ الاجراءات اللازمة وابلاغ رجال الحماية المدنية للسيطرة على الحريق واتخاذ الاجراء اللازمة حيال الواقعة.

على الفور انتقل رجال الحماية المدنية يرافقهم رئيس مجلس ومدينة الخسينية الى موقع الخريق وتمت السبطرة علية دون وقوع خسائر بشرية.

تم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

حريق في الشرقية بسبب قش الأرز
حريق في الشرقية بسبب قش الأرز
حريق في الشرقية بسبب قش الأرز
حريق في الشرقية بسبب قش الأرز
حريق في الشرقية بسبب قش الأرز
حريق في الشرقية بسبب قش الأرز
حريق في الشرقية بسبب قش الأرز
حريق في الشرقية بسبب قش الأرز
الحسينية الشرقية محولات كهرباء حرق قش الأرز

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