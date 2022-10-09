فرحانة على آيه.. شيرين عبد الوهاب تكشف سر زغروطة والدتها.. فيديو

احيت مساء أمس السبت الفنانة شيرين عبد الوهاب حفلا غنائىا ضخما على مسرح أوبرا جامعة مصر الدولية بمناسبة اليوبيل الفضي للجامعة وسط حضور جماهيري كامل العدد.



وقدمت شيرين عبد الوهاب خلال الحفل مجموعة متميزة من أشهر أغانيها الجديدة والقديمة بالإضافة إلى أغانيها الجديدة التى طرحتها مؤخرا وكان أبرزها أغنية المترو.

شيرين عبد الوهاب تكشف سر زغروطة والدتها





واحتفلت شيرين عبد الوهاب خلال الحفل بعيد ميلادها، حيث حرصت إدارة أعمالها بالاتفاق مع إدارة الجامعة على تصميم تورتة ضخمة لشيرين للإحتفال بعيد ميلادها الـ٤٢ وكعادتها داعبت شيرين عبد الوهاب جمهورها قائلة: على فكرة أنا عندي ٣٩ سنة ومش عايزة كلام كتير فى الموضوع ده، وتابعت موجه حديثها للجمهور: النهاردة لقيت أمي بتزغرط قولتلها بتزغرطي عليه آيه بقى عندي ٤٢ سنة.

حفل شيرين عبد الوهاب فى الكويت

تستعد المطربة شيرين عبد الوهاب لإحياء حفل غنائى ضخم يوم ٢٩ من شهر أكتوبر الحالي على مسرح الأرينا بالكويت. وبدأت شيرين عبد الوهاب فى الترويج للحفل عن طريق نشر البوستر الرسمي له عبر صفحتها الشخصية بموقع الصور الشهير إنستجرام وعلقت عليه قائلة: وحشتوني وحشتوني.. أشوفكم بتاريخ ٢٩ أكتوبر فى الكويت على مسرح الأرينا.

شيرين عبد الوهاب تقدم أغنية بمناسبة احتفالات بنصر أكتوبر

قدمت الفنانة شيرين عبد الوهاب، أغنية بالمشاركة مع الطفل محمد أسامة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك خلال الندوة التثقيفية بمناسبة الاحتفال بـ نصر أكتوبر المجيد.

تفاصيل أحدث أغاني شيرين عبد الوهاب

وطرحت مؤخرا النجمة شيرين عبد الوهاب أغنيتها الجديدة “المترو”، والتى حققت نجاحا كبيرا، فور طرحها حيث اقتربت من كسر حاجز النصف مليون مشاهدة بعد يوم واحد من تداولها عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”.

تقول كلمات الأغنية: “في محطة المترو وأنا ماشية من يومين.. أنا شفت حد مش هشوفه مرتين.. ضحكة عيونه ضحكة قولت قصده مين.. أنا أنا أنا.. بصيت شمالي وبعدها بصيت يمين.. ومكنش فيه الا انا بس وجمبي اتنين.. مبقتش عارفه هو يومها قصده مين.. يا دي يا دي يا انا".