جماهير نادى بوليڤار تشن هجوم علي الاتحاد البوليڤي و تهدد اذا تم ايقاف برونو سافيو | تفاصيل

كشف فرج عامر ، ان جماهير نادى بوليڤار شنت هجوما علي اتحاد كرة القدم البوليڤي وهددتة باحتجاجات قوية اذا اوقف برونو سافيو لاعب النادى الاهلى الجديد ، بسبب حدوث مشادة بينه وبين أحد الحكام أثناء تواجده في فريقه السابق .

وكتب فرج عامر " سافيو نجم الاهلي الجديد ، جماهير نادية القديم بوليڤار في بورليفيا شنت هجوم علي اتحاد كرة القدم البوليڤي وهددتة باحتجاجات قوية اذا اوقف نجمهم المفضل ساڤيو الذي امتعهم كثيرا وكان نجم فريهم الاول .

وتابع " وطالبوا الاتحاد البوليڤي ان يكون عادل ولا يخضع لاي ضغوط تفشل مسيرة نجمهم السابق سافيو مع الاهلي نادية الجديد .

مشادة بين سافيو وأحد الحكام

وكان برونو سافيو قد حدث مشادة بينه وبين أحد الحكام أثناء تواجده في فريقه السابق بوليفار البوليفي، مما أثار الجدل حول اقترابه من الإيقاف لمدة قد تصل إلى 6 أشهر.

وقال خالد طلعت في تصريحات عبر قناة إم بي سي مصر في برنامج “اللعيب”: “اللاعب سافيو لاعب بوليفار السابق لم يعتدي على الحكم من الأساس”.

وتابع: “العقوبة مش هتزيد عن إيقاف 4 مباريات، وفي حالة وصول الأمر للفيفا ممكن يطبق في مصر، بعدما انتقل اللاعب من بوليفار إلى الأهلي”.

وأضاف: “بنسبة كبيرة مش هتطبق العقوبة في مصر وهتصبح عقوبة داخلية فقط”.