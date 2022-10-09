بطل العالم في الكونغ فو : تريند " أنتش واجري" مُحبط لكل من لديه حلم

أكد معتز راضي بطل العالم في الكونغ فو ، ولاعب نادي ٦ أكتوبر الرياضي ، أن مثل هذه الألعاب تحتاج إلى عقود رعاية ، مشيراً إلى أن كل من يمارس هذه الألعاب يحتاج إلى تسليط الأضواء عليه ، مثلما يحدث في كرة القدم ، حتى تتمكن الرياضة المصرية من تحقيق أكبر عدد من الميداليات في دورة الألعاب الأوليمبية المقبلة بباريس 2024 .

وقال راضي في تصريحات لبرنامج البريمو مع الإعلامي محمد فاروق عبر قناة "TeN" : " أتمنى تسليط الأضواء على الأبطال الحقيقيين بدلاً من التركيز على أمور ليست ذات قيمة ، فعلى سبيل المثال هناك تريند منتشر منذ فترة ، " أنتش و اجري " ، لا أتحدث عن صاحب الفيديو ، لكني تعجبت من الاهتمام الإعلامي به ، وتهافت المحطات الفضائية على إجراء حوار معه ، فهناك العديد من النماذج التي تستحق الاهتمام بها ، لا أتحدث عن الرياضة فقط ،، بل في جميع المجالات".

وأضاف: الاهتمام الإعلامي الكبير بهذا التريند ، سواء في الفضائيات أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي ، أمر مُحبط لكل الأبطال الرياضيين ، ولكل من لديه حلم يسعى إلى تحقيقه ".