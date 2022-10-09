طلاق وفاء قمر وهيثم محمد بعد زواج دام 5 سنوات

انفصلت الفنانة وفاء قمر، عن زوجها الفنان هيثم محمد، وذلك بعد زواج دام ما يقرب من 5 سنوات.



وكتبت وفاء قمر، عبر حسابها الشخصي على "فيس بوك" قائلة: "أعلن رسميا الانفصال عن الفنان هيثم محمد.. كل شيء نصيب.. والحمد لله على كل حال".



يذكر أن الفنان هيثم محمد قد احتفل بزفافه على الفنانة وفاء قمر، في أبريل عام 2017 الماضي، في حفل حضره باقة من نجوم الفن.

وفاء قمر :

الفنانة وفاء قمر كانت قد درست في أكاديمية الفنون بمعهد الفنون المسرحية، وكانت بدايتها الفنية في عام 2004 في مسرحية “سوء تفاهم”.

وشاركت في عدد من الأعمال التليفزيونية والسينمائية منها “مقلب حرامية”، “بدون رقابة”، “عبده موته”، “أزمة سكر”، “شهادة ميلاد”، و”الكبريت الأحمر”.