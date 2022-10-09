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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

رامي جمال يكشف تطورات حالته الصحية بعد تعرضه لوعكة مفاجئة.. خاص

رامي جمال
رامي جمال

كشف الفنان رامي جمال في تصريح خاص لصدى البلد تفاصيل تعرضه لوعكة صحية.

وقال رامي جمال :" أشعر ببعض التعب ؛ وبعض الآلام بسبب  صداع  الرأس ودرجة حرارتي غير ثابتة ترتفع وتنخفض".


رامي جمال يتعرض لوعكة صحية :

كشف الفنان رامي جمال، عن حالته الصحية خلال تلك الفترة، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وكتب: "بقالي فتره تعبان وبابلو ابن تشارلي كأنه حاسس ومابينزلش من جنبي.. دعوة حلوة منكم بقا يمكن تفرق.. فعلاً التعب وحش".

وسبق أن علَّق المطرب رامي جمال، على تفاعل عدد كبير من جمهوره مع خبر عودته لزوجته ناريمان، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وكتب رامي جمال: “من أعظم النعم هي إن البني آدم يشوف في عيون الناس وتصرفاتهم وكلامهم إنهم بيحبوه وأنا فعلا محظوظ بحبكم جدا جدا جدا”.

عودة رامي جمال إلى زوجته

وسبق أن أعلنت المطربة المعتزلة ناريمان، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، انفصالها عن زوجها المطرب رامي جمال.

وكتبت ناريمان قائلة: " تم الطلاق بيني وبين رامي أتمنى له كل الخير وأتمنى يكون سعيد في حياته الجديدة وأتمنى لنفسي كمان الخير والسعادة".

وفي تصرف صادم، حذف رامي جمال كل صور طليقته من حسابه بـ "إنستجرام"، على الرغم من أنها حذفت منشور الطلاق.

وبعد أيام من خبر انفصالهما؛ أعلنت ناريمان، زوجة رامي جمال، عودتهما مرة اخرى.

رامي جمال الفنان رامي جمال رامي جمال يتعرض لوعكة صحية

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