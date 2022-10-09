حسين ياسر المحمدي: إسماعيل يوسف سبب عودتي للزمالك.. والأبيض تعرض لظلم بدوري الأبطال

أكد حسين ياسر المحمدي نجم الزمالك السابق، أن إسماعيل يوسف سبب عودته للتدريب في قطاع الناشئين بالقلعة البيضاء مشددا على أن هذا القطاع وفر ملايين للنادي.



قال حسين ياسر المحمدي في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "إسماعيل يوسف سبب عودتي للتدريب في قطاع الناشئين بنادي الزمالك وقطاع الناشئين وفر ملايين لنادي الزمالك خلال الموسم الماضي في فترة أزمة منع القيد".

وتطرق حسين ياسر للحديث عن مواجهة الزمالك ضد فلامبو في دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم: "أرى أن الفريق الأول مستعد، ولكني أرى أن الزمالك تعرض لظلم كبير بخوضه منافسات دوري الأبطال من الدور التمهيدي ولابد أن تتغير لائحة كاف بشأن هذا الأمر أمر غريب أن يلعب الزمالك بتاريخه من الدور التمهيدي"