اخر تطورات انتقال صلاح محسن وزياد طارق الي سيراميكا كليوباترا

أكد أحمد سامي المدير الفني لنادي سيراميكا كليوباترا ان المفاوضات مستمرة مع النادي الأهلي لضم صلاح محسن مهاجم الفريق علي سبيل الاعارة خلال الانتقالات الصيفية الجارية .

وأضاف أحمد سامي خلال تصريحات تلفيزيونية : المفاوضات بين ادارة سيراميكا كليوباترا والاهلي مازالت جارية حول صيغة انتقال صلاح محسن .

وأكمل : صلاح محسن قادر علي صناعة الفارق مع أي فريق بسبب امكانياته الفنية العالية ويستطيع اللاعب في أكثر من مركز مثل المهاجم والجناح وانا بحاجه لخدماته المرحلة المقبلة .

وأختتم مدرب سيراميكا كليوباترا قائلا : زياد طارق ضمن حسابتنا ولكن الميزانية تحكمنا قليلا وسنري ماذا سيحدث خلال الايام المقبلة .

مباراة الأهلي

ويلتقى اليوم الأحد الأهلي مع الاتحاد المنستيرى التونسى فى الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة ضمن منافسات دور الذهاب لدور الـ 32 لدوري أبطال إفريقيا.

وتقام مباراة الأهلي واتحاد المنستيري على ملعب مركب مصطفى بن جنات فى مدينة منستير فى الثالثة عصراً بتوقيت تونس ــ الرابعة بتوقيت القاهرة اليوم الأحد.

ويعد مركب مصطفى بن جنات هو الملعب الرئيسي لفريق الاتحاد المنستيري، كما سبق له استضافة عدد من مباريات كأس الأمم الأفريقية 2004، ويسع حوالي 20 ألف متفرج.