بعد موافقة كولر.. رحيل نجم الأهلي عن الفريق بالميركاتو الصيفي

أعلن الإعلامي عمر ربيع ياسين عن قرب رحيل محمد محمود نجم فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكتب عمر ربيع ياسين عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “ فيس بوك ”:" محمد محمود يقترب من الخروج على سبيل الإعارة للبنك الأهلي أو فيوتشر أو سيراميكا كليوباترا بعد موافقة كولر".

وأعلنت قناة النادي الأهلي غرامة الاتحاد الافريقي لكرة القدم “ الكاف ” ضد الفريق والوداد المغربي بعد أحداث نهائي دوري أبطال أفريقيا

وأكدت قناة الأهلي أن الاتحاد الإفريقي غرم الأهلي والوداد المغربي 10 الآف دولار عقب النهائي الأفريقي بالاضافة لإيقاف رامي ربيعة مباراتين بعد تلقيه الكارت الأحمر أثناء تواجده على دكة البدلاء ويغيب عن مواجهتي الاتحاد المنستيري



واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته اليوم، الثلاثاء، على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك في إطار الاستعداد لمواجهة فريق الاتحاد المنستيري التونسي ضمن ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا.

واجتمع مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، باللاعبين قبل انطلاق المران الجماعي؛ للحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بالمران واللاعبين.

وقاد اندرياس إندويا، مرانا بدنيا للاعبين على مجموعتين استمر نحو ٦٠ دقيقة اشتمل على جانب من التدريبات البدنية المكثفة وبعض التدريبات بالكرة.

وحرص كولر على تقسيم اللاعبين إلى مجموعتين بين الملعب والجيم أثناء فترة التدريب البدني، قبل أن يختتم فقرات المران بتقسيمة مصغرة شارك فيها جميع اللاعبين.

وأدى رباعي حراسة المرمى؛ محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء، فقرة بدنية شاقة، بالإضافة إلى تدريبات فنية مكثفة على الكرات العرضية والتصويب عن قرب وذلك تحت إشراف يانكون ميشيل مدرب حراس المرمى.

وخاض محمود كهربا، لاعب وسط الفريق فقرة تدريبات بدنية منفردة تحت إشراف أندرياس إندويا، مدرب الأحمال، عقب انتهاء المران الصباحي للفريق على ملعب التتش بالجزيرة.

وشارك كهربا في الفقرات البدنية والتدريبات الجماعية للفريق، وبعد ذلك خاض فقرة إضافية تحت إشراف مدرب الأحمال استمرت ٣٠ دقيقة، وذلك وفقا للبرنامج الخاص باللاعب الذي وضعه مارسيل كولر المدير الفني للفريق.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الاتحاد المنستيري التونسي يوم ٩ أكتوبر الجاري في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا.

وخاض الأهلي ٣ مواجهات ودية خلال فترة الإعداد الحالية، حيث فاز على بتروجيت وأسوان وتعادل مع فريق طلائع الجيش.

