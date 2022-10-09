الأهلي يحدد سعر صلاح محسن

أكد الإعلامي محمد فاروق أن صلاح محسن مهاجم النادي الأهلي اقترب من الانتقال إلى نادي سيراميكا كليوباترا لمدة موسم على سبيل الإعارة مقابل 6 ملايين جنيه بعد المفاوضات التي جرت بين الطرفين في الساعات الماضية

وقال فاروق عبر برنامجه "البريمو" على قناة "TeN" : نجح أحمد سامي مدرب سيراميكا كليوباترا في إقناع مهاجم الأهلي صلاح محسن بالانتقال إلى فريقه لمدة موسم على سبيل الإعارة والحصول على وعد بالمشاركة أساسياً واستعادة مستواه المعهود بقوة مرة أخرى

وأضاف : "اتفقت إدارة النادي الأهلي مع سيراميكا كليوباترا على وضع بند في عقد صلاح محسن بأحقية الشراء مقابل 35 مليون جنيه عقب موسم الإعارة ليعوض الأهلي ما دفعه لنادي إنبي عند ضم صلاح محسن مقابل 45 مليون جنيه "

ويلتقى اليوم الأحد الأهلي مع الاتحاد المنستيرى التونسى فى الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة ضمن منافسات دور الذهاب لدور الـ 32 لدوري أبطال إفريقيا.

وتقام مباراة الأهلي واتحاد المنستيري على ملعب مركب مصطفى بن جنات فى مدينة منستير فى الثالثة عصراً بتوقيت تونس ــ الرابعة بتوقيت القاهرة اليوم الأحد.

ويعد مركب مصطفى بن جنات هو الملعب الرئيسي لفريق الاتحاد المنستيري، كما سبق له استضافة عدد من مباريات كأس الأمم الأفريقية 2004، ويسع حوالي 20 ألف متفرج.