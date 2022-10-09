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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

موعد مباراة الأهلي ضد الاتحاد المنستيري في دوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة

الاهلي
الاهلي

يحل النادي الأهلي ضيفا ثقيلا علي منافسه الاتحاد المنستيرى التونسى اليوم علي ملعب مركب  مصطفى بن جنات ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري ابطال افريقيا . 

موعد مباراة الأهلي ضد الاتحاد المنستيري 

تقام مباراة النادي الأهلي ضد الاتحاد المنستيري في دوري ابطال افريقيا اليوم في تمام الساعة الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة الـ ثالثة عصرا بتوقيت تونس الخضراء وتذاع المباراه عبر قناة Television Tunisienne 1

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ويسعي النادي الأهلي في انطلاقة قوية لبداية الموسم الجديد مع مدربة السويسري مارسيل كولر في اول مهمة رسمية لمحاولة طمئنة الجمهور ورؤية الصفقات الجديدة التي اجراها المارد خلال الانتقالات الصيفية  . 

ويحاول النادي الأهلي تعويض الموسم الكارثي السابق الذي انتهي بخسارة دوري أبطال إفريقيا وبطولة الدوري المصري الممتاز وكأس مصر . 

حكم مباراة الأهلى والاتحاد المنستيري


قرر الاتحاد الافريقي لكرة القدم “ الكاف ” اسناد  مباراة الأهلي والاتحاد المنستيري لـ الحكم الجامبي جياني سيكازوي، والأنجولي جيرسون دو سانتوس مساعد أول و الحكم الموزبيقي أرسينيو شادريكيو مساعد ثان، والزامبي نيكولا إدريك حكمًا رابعًا.
 

قائمة النادي الأهلي لمواجهة الاتحاد المنستيري 


محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وأيمن أشرف ومحمود متولي، وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم، وعلي معلول ومحمد هاني وأكرم توفيق وحمدي فتحي وأليو ديانج وعمرو السولية وأحمد نبيل كوكا ورأفت خليل، ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات وأحمد عبد القادر وبرونو سافيو وطاهر محمد طاهر وشادي حسين وحسام حسن ومحمد شريف.

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