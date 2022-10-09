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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

موعد مباراة الزمالك ضد فلامبو البوروندي في دوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة

الزمالك
الزمالك

يواجه نادي الزمالك منافسه فلامبو البوروندي اليوم علي ملعب برج العرب ضمن منافسات ذهاب دور ال32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا .

موعد مباراة الزمالك ضد فلامبو البوروندي 


تقام مباراة الزمالك ضد فلامبو البوروندي اليوم في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة وتذاع عبر قناة اون تايم سبورتس 1 بتعليق حاتم بطيشة.

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ويسعي نادي الزمالك بقيادة البرتغالي فيريرا لتحقيق الفوز وحسم التأهل مبكرا في بطولة دوري أبطال إفريقيا في محاولة جديدة لتحقيق اللقب السادس إفريقيا .

ومن المقرر أن تقام مباراتي الذهاب والعودة في مصر بعد اتفاق الزمالك مع فلامبو بسبب عدم وجود ملعب معتمد من الاتحاد الافريقي في بوروندي

جدير بالذكر أن انادي الزمالك وصل للدور الحال بعد الفوز علي إليكت التاشادي بأربعة أهداف دون رد في مجموع لقائي الذهاب والياب .

قائمة الزمالك 


وفي وقت سابق ، أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا عن القائمة التي سيخوض بها الأبيض مباراة فلامبو البوروندي، المقرر لها اليوم الأحد في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

قائمة الزمالك أمام فلامبو البوروندي:
حراسة المرمى:  محمد عواد - محمد صبحي - محمد نديم

خط الدفاع : عمر جابر - حمزة المثلوثي - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - مصطفى الزناري - محمد طارق - أحمد فتوح - محمد عبد الشافي

خط الوسط: محمد أشرف"روقا" - زكريا الوردي - يوسف إبراهيم اوباما" - سيف جعفر - محمد حسام "بيسو" - سيد عبد الله "نيمار" - أحمد مصطفى "زيزو" - إبراهيما نداي.

خط الهجوم : سيف الدين الجزيري  - يوسف أسامة نبيه - حسام أشرف

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