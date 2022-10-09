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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

سبب غياب إمام عاشور عن قائمة الزمالك أمام بورندي في دورى أبطال إفريقيا

امام عاشور
امام عاشور

كشف الاعلامي سيف زاهر سبب غياب إمام عاشور عن قائمة نادي الزمالك لمواجهة فلامبو البوروندي في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا المقرر اقامتها اليوم في تمام الساعة السابعة مساء علي ملعب برج العرب .

وأكمل سيف زاهر خلال تصريحات تلفيزيونية : الزمالك مع فريرا مختلف ولا يوجد نجم في الفريق فقط الملتزم في التدريبات وخارج الملعب فقط هو من سيتواجد ضمن التشكيل

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وأوضح : أمير مرتضي منصور مدير الكرة يدير الفريق صامتا ولا يخرج معلومه وخلال الفترة المقبلة سنسمع خروج لاعبين من التشكيل ولن يتم معرفة السبب الحقيقي والنادي لا يتحدث ولا يخرج بأي شئ خاص

وأختتم سيف زاهر تصريحاته قائلا : لا يوجد خلافات كما تداول خلال الساعات الماضية واللاعب الذي يخطئ في نادي الزمالك خصوصا مع فريرا سيواجه عقوبة رادعه .

قائمة الزمالك

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا عن القائمة التي سيخوض بها الأبيض مباراة فلامبو البوروندي، المقرر لها اليوم الأحد في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

قائمة الزمالك أمام فلامبو البوروندي:
حراسة المرمى:  محمد عواد - محمد صبحي - محمد نديم

خط الدفاع : عمر جابر - حمزة المثلوثي - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - مصطفى الزناري - محمد طارق - أحمد فتوح - محمد عبد الشافي

خط الوسط: محمد أشرف"روقا" - زكريا الوردي - يوسف إبراهيم اوباما" - سيف جعفر - محمد حسام "بيسو" - سيد عبد الله "نيمار" - أحمد مصطفى "زيزو" - إبراهيما نداي.

خط الهجوم : سيف الدين الجزيري  - يوسف أسامة نبيه - حسام أشرف

الزمالك دوري ابطال افريقيا امام عاشور نادي الزمالك فيريرا

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