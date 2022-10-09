لأول مرة.. هل ينضم الاتحاد المنستيري إلى ضحايا الأهلي إفريقيًا؟

يلتقى فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة السويسرى مارسيل كولر نظيره الاتحاد المنستيري في ذهاب دور الـ 32 ضمن منافسات دوري أبطال افريقيا في رحلة البحث عن النجمة الحادية عشرة في تاريخه.

ويخوض فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة السويسرى مارسيل كولر مباراته الأولى تحت قيادة الأخير أمام الاتحاد المنستيري في الرابعة عصر اليوم الأحد على ملعب مصطفى بن جنات بمدينة المنستير.

ومن المقرر أن تذاع مباراة الأهلي والاتحاد المنستيري اليوم الأحد عبر القناة التونسية المفتوحة على القمر الصناعي نايل سات عبر تردد 10796 – عمودي – 27500.

صدى البلد يستعرض مواجهات النادى الأهلي امام الفرق التونسية فى المسابقات الإفريقية.

الأهلي يتفوق

خاض النادي الأهلي مع الأندية التونسية في 47 مباراة، حقق الفوز في 22 مباراة وتعادل في 15 لقاء وخسر 10 مباريات، وسجل نادي القرن في أفريقيا 49 هدفا خلال تلك اللقاءات وتلقت شباكه 35 هدفا.

ويعد الاتحاد المنستيري، الذي يشارك للمرة الأولى في دوري الأبطال، عقب حلوله في وصافة جدول ترتيب الدوري التونسي الموسم الماضي خلف الترجي، أحدث الأندية التونسية التي يواجهها الأهلي في مسيرته الطويلة بالملاعب الأفريقية.

والتقى النادي الأهلي مع أندية الترجي والأفريقي والنجم الساحلي والبنزرتي ومستقبل المرسى خلال مشواره مع فرق تونس.

ويعد فوز النادي الأهلي على النجم الساحلي بنتيجة 6 أهداف مقابل هدفين في إياب الدور قبل النهائي لبطولة دوري الأبطال عام 2017، هو الانتصار الأكبر في تاريخ المواجهات المصرية التونسية.

التشكيل المتوقع للنادي الأهلي



حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: على معلول - أيمن أشرف «ياسر إبراهيم»- محمد عبدالمنعم - أكرم توفيق

الوسط: عمرو السولية - حمدي فتحي - أليو ديانج

الهجوم: أحمد عبدالقادر- حسام حسن - طاهر محمد طاهر

ويسعي النادي الأهلي في انطلاقة قوية لبداية الموسم الجديد مع مدربه السويسري مارسيل كولر في أول مهمة رسمية لمحاولة طمأنة الجمهور ورؤية الصفقات الجديدة التي أجراها المارد خلال الانتقالات الصيفية .

ويحاول النادي الأهلي تعويض الموسم الكارثي السابق الذي انتهي بخسارة دوري أبطال إفريقيا وبطولة الدوري المصري الممتاز وكأس مصر .

حكم مباراة الأهلى والاتحاد المنستيري

قرر الاتحاد الافريقي لكرة القدم “ الكاف ” إسناد مباراة الأهلي والاتحاد المنستيري لـ الحكم الجامبي جياني سيكازوي، والأنجولي جيرسون دو سانتوس مساعد أول و الحكم الموزبيقي أرسينيو شادريكيو مساعد ثان، والزامبي نيكولا إدريك حكمًا رابعًا.



قائمة النادي الأهلي لمواجهة الاتحاد المنستيري

محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وأيمن أشرف ومحمود متولي، وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم، وعلي معلول ومحمد هاني وأكرم توفيق وحمدي فتحي وأليو ديانج وعمرو السولية وأحمد نبيل كوكا ورأفت خليل، ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات وأحمد عبد القادر وبرونو سافيو وطاهر محمد طاهر وشادي حسين وحسام حسن ومحمد شريف.