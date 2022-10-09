الإدريسي: الترويج والتسويق للسياحة ببرامج مختلفة ومتطورة ضرورة

قال علي الإدريسي الخبير الاقتصادي وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، إن أبرز مشكلة تواجه قطاع السياحة هي فى نقص المعرفة الفنية في صناعة السياحة من حيث الترويج والتسويق والعمل على تنشيط السياحة بجانب ضعف الأنشطة التطويرية للبرامج السياحية.

وأضاف علي الإدريسي في تصريحات ل صدى البلد، تأتى مشكلة العمالة المدربة التى هجرت القطاع لأسباب خاصة بالصدمات التى تعرض لها القطاع أبرزها جائحة كورونا وتدني أسعار الخدمة المقدمة في الفنادق حتى وصلت لـ 10 دولارات وهناك أقل من ذلك بجانب وجود أزمة في التمويل ومعالجة التعثر فى عديد من المنشآت السياحية.

وتابع : كما أن هناك ضعفا في مستوى الخدمة المقدمة للسائح لا ترقي للمستويات العالمية، ومعظم الشركات تحتاج إعادة هيكلة.



واقترح الخبير الاقتصادي، عددا من الحلول التي من شأنها إنعاش قطاع السياحة، من بينها الترويج والتسويق للسياحة ببرامج مختلفة و متطورة و اسناد الامر لشركات متخصصة فى ذلك.



وتابع: بجانب العمل على خلق وعى وقانون يحمى السائح بشكل كبير و توفير رقابة على تعاملاته التجارية فى المناطق السياحية ومساندة المنشآت السياحية من خلال مبادرات تعالج مشاكل التعثر و توفير التمويل اللازمة وتطوير المقاصد السياحية بالشكل اللازم و توفير برامج سياحية مناسبة، والرقابة على عمل شركات السياحة و جودة خدماتها.



وأشار إلى أهمية النظر في أسعار الطيران الداخلى و الخارجى، وأن تكون عادلة و مقبولة وغير مبالغ فيها وبالأخص الداخلى.

وتابع : بالإضافة إلى العمل على توفير التدريب اللازمة للعاملين فى قطاع السياحة السعى لفتح أسواق جديدة لجذب السياحة سواء من آسيا أو أوروبا الجنوبية.