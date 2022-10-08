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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بينها دعم القطاع الخاص.. خبير يكشف أهم موضوعات المؤتمر الاقتصادي| فيديو

الدكتور ممدوح مصطفى
الدكتور ممدوح مصطفى ، وكيل كلية الأقتصاد والعلوم السياسية

قال الدكتور ممدوح مصطفى ، وكيل كلية الأقتصاد والعلوم السياسية ، إن  المؤتمر الاقتصادي   المفترض انعقاده ، خلال الشهر الجاري ، يعد لقاء بين الخبراء ، وذلك لمناقشة أوضاع الأزمة الاقتصادية العالمية الطاحنة ، وكيفية التعامل مع الأزمة وفق الحلول الممكنة .

وأضاف الدكتور ممدوح مصطفى ، خلال لقائه لـ برنامج " صباح البلد " ، والمذاع على فضائية " صدى البلد " ، ويرأس تحريره الكاتب الصحفي " أحمد حمدي " ، أن هناك اختلافا ما بين الحوار الوطني ، والمؤتمر الاقتصادي ، موضحا أن الحوار الوطني يهدف للوصول لحلول واتفاقيات سياسية واستراتيجية .

المؤتمر الاقتصادي

وأشار  إلى أن المؤتمر الاقتصادي سينعقد في وقت يعاني منه العالم من التضخم ، والذي وصل لـ 15.4% في مصر ، مع وجود زيادة كبير في الأسعار ، وبالتالي فإن هناك أهمية كبرى للقاء الخبراء مع صناع القرار ، لدراسة احترافية للموقف ، واستخراج بدائل قابلة للتشغيل .

وأوضح ، أن المؤتمر يتناول الحديث عن دعم القطاع الخاص بشراكات دولية ، وقروض ميسرة دولية ، فضلا عن تناول الحديث عن قطاعات الطاقة ، والبترول ، والاقتصاد الجزئي ، متابعا : " أمامنا فرصة جيدة للوصول لملخص سياسات يحلل الموقف تحليلا دقيقا وتترجم لقرارات تفيد المواطن " . 

المؤتمر الاقتصادي توك شو الدكتور ممدوح مصطفى وكيل كلية الأقتصاد والعلوم السياسية برنامج صباح البلد الأزمة الاقتصادية

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