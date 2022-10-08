أستاذ بجامعة أسوان: المؤتمر القتصادي فرصة لدعم الصناعات الصغيرة بمشاركة القطاع الخاص

أكد الدكتور حسن الشقطى الخبير الإقتصادي وعميد كلية التجارة بجامعة أسوان على أن دعوة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء لرؤساء وأساتذة الجامعات لحضور المؤتمر الإقتصادى يعد فرصة مواتية لعرض وتحديث الرؤى العلمية للمستجدات على الساحة المحلية والدولية التي تواجه الإقتصاد المصرى، وتقديم خارطة طريق جديدة للحفاظ على المكتسبات الاقتصادية التي أحرزها الاقتصاد المصري خلال السنوات الخمس الاخيرة منذ بدء سياسات الإصلاح في ٢٠١٧.

ويؤكد الشقطي على نجاح سياسة الإصلاح الأخيرة التي أطلقتها الحكومة في حينها من أجل معالجة تحديات اقتصادية في حينها، حيث حافظت الحكومة على معدلات نمو اقتصادي ناهز الـ ٥.٥%.

المستجدات العالمية

وقال الدكتور حسن الشقطى فى تصريحات خاصة " لصدى البلد" بأن توالي المستجدات والتي من أبرزها انتشار كوفيد-١٩ ثم نشوب الحرب الروسية الأوكرانية وما ترتب عليها من ضعف المعروض من المنتجات الغذائية ومن ثم إرتفاع أسعارها ، كل هذه المستجدات تجعل دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى تأتي في وقتها لمراجعة سياسات المرحلة السابقة بما يتواكب مع طبيعة المستجدات العالمية والتي باتت كثير منها اشبه بالتحديات الاقتصادية القاسية.

وأكمل بأنه يضاف إلى ذلك تشجيع الإستثمار المحلي والأجنبي فى قطاع الصناعة ووضع وتحديث قوائم الفرص الإستثمارية المتاحة وتحديد اولوياتها وخاصة في ضوء الطلب الاستثماري الكثيف على كثير من المجالات في مصر.

ويضيف الشقطي بأن هذا المؤتمر فرصة مناسبة لتعزيز الحوافز لدعم وتوطين المزيد من الصناعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمشاركة القطاع الخاص فى كافة المحافظات.

وكان قد قال الدكتور أيمن محمود عثمان رئيس جامعة أسوان بأن دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لعقد مؤتمر إقتصادي بحضور الوزراء والجهات المعنية والخبراء الاقتصاديين لوضع رؤية متكاملة للتحديات والمعوقات الاقتصادية التي تواجه الدولة والمواطن المصري، وذلك لاستعراض الاقتراحات والحلول المقترحة التي تعتبر فرصة عظيمة لتحديث سياسات الإصلاح الاقتصادي الذي بدأته الدولة المصرية منذ عام 2016، والتي نجحت وحققت ما كانت تستهدفه حينها. بجانب مراجعة وتحديث الإجراءات والمبادرات التي اتبعتها الدولة في مواجهة أزمة كورونا، وما أعقبها من الأزمة الروسية الأوكرانية .

وأضاف الدكتور أيمن عثمان رئيس الجامعة فى تصريحات خاصة لصدى البلد بأن المؤتمر الاقتصادي سيساهم فى وضع رؤية للمختصين وخبراء الاقتصاد في المشاكل والتحديات التي تواجه الاقتصاد المصري في ظل الظروف الحالية ، وخاصة فى ظل الملفات العديدة التى سيتم طرحها ومناقشتها فى هذا المؤتمر الهام .

وأشاد رئيس جامعة أسوان بدعوة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء لرؤساء وأساتذة الجامعات لحضور المؤتمر الإقتصادى حيث أن ذلك سيعمل على التعرف على رؤية أصحاب العلم من أعضاء هيئة التدريس لطرح رؤيتهم ومقترحاتهم لمواجهة التحديات التى تواجه الإقتصاد المصرى، وطرق حل الأزمات، وبالتالى وضع خارطة الطريق التى يجب أن تسير عليها الدولة خلال ثمانية سنوات القادمة لتحسين الوضع الإقتصادى .