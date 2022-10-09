نخاطب المدن العالمية.. تفاصيل تطوير أكبر ممشى سياحي بالغردقة| فيديو

قال المهندس حاتم دياب ، الاستشاري الهندسي لمحافظة البحر الأحمر ، تعقيبا على أعمال تطوير أكبر ممشى سياحي بالغردقة ، إن نجاح إعادة التطوير جاءت وفقا لتطبيق مخرجات المخطط الاستراتيجي لتطوير مدينة الغردقة ، وتحويلها لمدينة بيئية خضراء ، ودعم الصورة الذهنية والبصرية للمدينة ، من خلال تطوير المحور والميادين العامة ، ووضع المدينة على خريطة السياحة العالمية.

وتابع المهندس حاتم دياب ، خلال مكالمة هاتفية لـ برنامج " صباح الخير يا مصر " ، والمذاع على فضائية " القناة الأولى المصرية " ، أنه تم عمل دليل ارشادي موحد لجميع الخامات ، والارضيات ، والتشجير ، لعدم التحول للعشوائية في المدينة ، وتقسيم القطاعات داخل المدينة حسب أولوية التنمية.

أولويات تطوير القطاعات داخل مدينة الغردقة

وأردف الاستشاري الهندسي لمحافظة البحر الأحمر ، أن الأولوية الأولى للتنمية كانت في القطاع السكني لخدمة أهالي المحافظة ، ثم القطاع الخدمي والسياحي ، وذلك على أربعة مراحل ، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى والثانية ، وجاري العمل في المرحلة الثالثة.

وأوضح ، أن الممشى السياحي الذي تم تطويره طوله 6500 متر تقريبا ، وهو من أكبر الإمكانيات السياحية في المحافظة ، وتم تقسيمه لقطاعات فيها متاحف ، ومسطحات خضراء ، ومسارات للخضراء .

وأكمل : نخاطب حاليا المدن العالمية في حركة المشاة بـ 15 كيلو مترا ، و توفير 50 ألف متر مسطح مناطق خضراء ، والاتجاه لشبكات الري الحديثة .