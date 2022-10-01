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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تفاصيل افتتاح أكبر ممشي سياحي بالغردقة.. فيديو

محافظ البحر الأحمر
محافظ البحر الأحمر

كشف اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، تفاصيل أعمال التطوير بأكبر ممشى بالغردقة.

وقال حنفي خلال مداخلة مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" والمذاع عبر قناة "ام بي سي مصر"،: " أبرز ما شملته عمليات التجميل والتطوير، التي تمت بإشراف جهاز تعمير البحر الأحمر، وجود عدد من الأعمال الفنية المختلفة كمتحف مفتوح أمام المواطنين والسائحين، لافتاً إلى أن الممشى يعد أهم وأكبر ممشى سياحي في المدينة لأنه يمر من أمام العديد من الفنادق والقرى السياحية، ويبلغ طوله نحو 6 آلاف متر".

وأوضح:" أعمال التطوير حولت الممشى لأكبر متحف فني مفتوح لخدمة السياحة، كما أنها لا تقتصر على الشكل الجمالي فقط، حيث تم تطوير شبكات الصرف الصحي ومراكز الخدمة ودورات المياه والكافيتريات لمواكبة التصميم الجديد، كما تم تخصيص مسار لركوب الدراجات وأماكن ترفيهية على امتداد الممشى.

وأكمل:"كل عمليات التجميل والتطوير التي تجري حالياً في الغردقة، تأتي تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية برفع كفاءة مدينة الغردقة لتكون على أعلى مستوى".

مدينة الغردقة محافظ البحر الأحمر البحر الأحمر عمرو حنفى برنامج الحكاية

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