محمد موسى يعلق بحدة على واقعة السلاح الأبيض في الجيزة

أثار الإعلامي محمد موسى، خلال برنامجه “خط أحمر” المذاع عبر قناة الحدث اليوم، جدلًا واسعًا بتعليقه على واقعة المشاجرة العنيفة التي شهدتها محافظة الجيزة، مؤكدًا أن تكرار مثل هذه الحوادث يعكس خطورة غياب الحسم القانوني وانتشار مشاهد العنف على مواقع التواصل الاجتماعي.

مقاطع الفيديو المتداولة

وأوضح أن مقاطع الفيديو المتداولة، والتي أظهرت استخدام أسلحة بيضاء خلال الاشتباك، دفعت الأجهزة الأمنية للتحرك سريعًا لكشف ملابسات الواقعة واحتواء آثارها.

وأشار إلى أن الحادثة تعود إلى 9 من الشهر الجاري، بعد بلاغ لقسم شرطة حدائق أكتوبر بوقوع مشاجرة بين طرفين من نفس المنطقة؛ أسفرت عن إصابات متفرقة بين رجل ونجله من طرف، وثلاثة أشخاص من الطرف الآخر بينهم مصاب بجرح في الرأس.

تصرف غير مسؤول

وبحسب التحريات، بدأت الواقعة بسبب تصرف غير مسؤول يتعلق بمعاكسة فتاة، ما أدى إلى تصاعد الخلاف وتحوله لاشتباك عنيف باستخدام أسلحة بيضاء وأدوات بدائية.

سرعة تدخل الأجهزة الأمنية

وأكد أن سرعة تدخل الأجهزة الأمنية منعت تفاقم الأزمة، حيث تم ضبط جميع الأطراف والأدوات المستخدمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بعد محاولات إنكار متبادلة.

إشادة لرجال وزارة الداخلية

واختتم موسى رسالته بتوجيه إشادة لرجال وزارة الداخلية، مشددًا على أن الدولة لن تتهاون مع أي مظاهر للفوضى، وأن سيادة القانون تظل خطًا أحمر لا يمكن تجاوزه.